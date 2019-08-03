Про це заявив представник Президента в Кабміні Андрій Герус після засідання уряду.
Дивися повний текст У Президента заявили, що підвищення тарифів на електрику вимагає втручання правоохоронців.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 17:23
У Президента заявили, що підвищення тарифів на електрику...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Президента заявили, що підвищення тарифів на електрику вимагає втручання правоохоронців.
Додано: Сер 14 сер, 2019 19:02
"Рынок" запустили? - Ура!
Получилось, как всегда - цена на электричество на 20% больше даже чем в Европе.
Нужно понимать, что остаткам промышленности придёт ...опа окончательная.
Правда перед этим высосут остатки средств(положат остаточно всю экономически активную деятельность).
Странным образом, " до неприличия" срабатывает один фактор:
Что бы "пакращанцы" не сделали - приходит ж*** всему.
Может не те казну потрошат?
Или давно не на интересы Украины и её населения работают?
Или открытым текстом: Разрушает Враг руками "пакращанцев" остатки Украины?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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