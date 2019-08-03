У Президента заявили, що підвищення тарифів на електрику...

Додано: Сер 14 сер, 2019 19:02

"Рынок" запустили? - Ура!

Получилось, как всегда - цена на электричество на 20% больше даже чем в Европе.

Нужно понимать, что остаткам промышленности придёт ...опа окончательная.

Правда перед этим высосут остатки средств(положат остаточно всю экономически активную деятельность).



Странным образом, " до неприличия" срабатывает один фактор:



Что бы "пакращанцы" не сделали - приходит ж*** всему.

Может не те казну потрошат?

Или давно не на интересы Украины и её населения работают?



Или открытым текстом: Разрушает Враг руками "пакращанцев" остатки Украины?

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.