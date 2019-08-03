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У Президента заявили, що
підвищення тарифів на електрику...

У Президента заявили, що підвищення тарифів на електрику...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 17:23

У Президента заявили, що підвищення тарифів на електрику...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив представник Президента в Кабміні Андрій Герус після засідання уряду.

Дивися повний текст У Президента заявили, що підвищення тарифів на електрику вимагає втручання правоохоронців.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 17:23

бла-бла-бла, от слов к делу - пропасть
ggl_inter
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 19:02

"Рынок" запустили? - Ура!
Получилось, как всегда - цена на электричество на 20% больше даже чем в Европе.
Нужно понимать, что остаткам промышленности придёт ...опа окончательная.
Правда перед этим высосут остатки средств(положат остаточно всю экономически активную деятельность).

Странным образом, " до неприличия" срабатывает один фактор:

Что бы "пакращанцы" не сделали - приходит ж*** всему.
Может не те казну потрошат?
Или давно не на интересы Украины и её населения работают?

Или открытым текстом: Разрушает Враг руками "пакращанцев" остатки Украины?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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