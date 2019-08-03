Про це заявив представник Президента в Кабміні Андрій Герус після засідання уряду.
Дивися повний текст У Президента заявили, що підвищення тарифів на електрику вимагає втручання правоохоронців.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 сер, 2019 17:23
У Президента заявили, що підвищення тарифів на електрику...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Президента заявили, що підвищення тарифів на електрику вимагає втручання правоохоронців.
Додано: Сер 14 сер, 2019 20:36
Re: У Президента заявили, що підвищення тарифів на електрику
“Укрэнерго” объяснило, почему дорожает электроэнергия для промышленности
[11:30 14 августа 2019 года ]
После запуска нового рынка электроєнергии 1 июля тарифы для украинской промишленности стали на 20% выше, чем в Европе. Об этом 13 августа сообщил на пресс-конференции руководитель НЭК “Укрэнерго” Всеволод Ковальчук, передает ЛигаБизнесИнформ.
По его словам, после запуска новой модели энергорынка тарифы для промышленности в Украине выросли на 20-25% в зависимости от потребителя. Для населения тариф на электричество не изменился.
“Рост цен на электроэнергию вызван тремя составляющими: увеличением цены на электричество как продукта, ростом “зеленой энергетики” и компенсацией “зеленого тарифа”, — объяснил руководитель “Укрэнерго”.
Ковальчук считает, что тариф можно временно сдерживать, ограничив на три месяца цены, по которым продают энергию тепловые электростанции и другие участники рынка, как предлагает Нацкомиссия по тарифам. Но, по его словам, этот вариант для краткосрочного решения проблемы.
По его мнению, в качестве постоянного решения нужно изменить действующую систему ПСО (специальных обязательств на рынке), вернув на рынок НАЭК “Энергоатом”.
По подсчетам “Укрэнерго”, стоимость электроэнергии для промышленности как товара, без учета тарифа на передачу и распределение, составляет в среднем 1700 грн / МВт-ч, а для населения — 200 грн / МВт-ч.
Как известно, новая модель рынка электроэнергии стартовали 1 июля в соответствии с нормами закона “О рынке электрической энергии”, принятого в 2017 году.
Этот закон предусматривает внедрение новой модели рынка, что включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок “на сутки вперед”, внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.
Документ имел очень много поправок и обсуждений. Так, в “Укрэнерго” заявляли, что цены на электроэнергию после запуска нового рынка могут возрасти. В ЕБРР в свою очередь отметили, что не видят, как заработает новый рынок с 1 июля. В Инвестиционной Раде тоже заявляли об опасности запуска нового рынка в запланированные сроки.
Несмотря на это, 28 мая Комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.
10 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, касающийся отсрочки запуска нового рынка электроэнергии, поскольку “не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку”.
13 июня Союз украинских предпринимателей призвал поддержать законопроект, что отсрочит запуск рынка электроэнергии, так как было непонятно, как он будет функционировать.
Однако несмотря на все предостережения, рынок электроэнергии все же заработал, как и планировалось, 1 июля.
А уже 4 июля металлургическая компания “Интерпайп” украинского олигарха Виктора Пинчука заявила, что за два дня работы нового рынка электроэнергии цена для промпотребителей выросла на 22%.
В июле 2019 года стоимость электроэнергии для “АрселорМиттал Кривой Рог” выросла в среднем на 20% по сравнению с июнем, что негативно отмечается на себестоимости продукции предприятия.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 14 сер, 2019 21:08
Глава Совета НБУ: рост тарифов на электроэнергию для промышленности вызовет скачок потребительских цен
[17:00 14 августа 2019 года ]
Осенью подорожание электроэнергии для промышленности способно привести к ускорению инфляции. Об этом в Facebook написал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.
По словам представителя НБУ, обычно в Украине инфляция ускоряется начиная с октября. Это связано с постепенным уменьшением предложения сырых овощей и фруктов.
Кроме того, снижение курса аргентинского песо на 30% за первые два дня этой недели может дать сигнал к ослаблению валют стран с формирующимися рынками, в том числе Украины.
Однако самые серьезные опасения вызывает рост цен в промышленности: за июль они поднялись на 3,6%.
“В основном увеличение зафиксировано по группе “поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха” — на 16,4% за июль. Учитывая снижение цены на газ для промышленности в июле, остается предположить, что в основном рост цен по данной группе произошел вследствие повышения цены электроэнергии и кондиционированного воздуха для промышленности”, — заметил Данилишин.
По его словам, обычно рост цен в промышленности ускоряет потребительскую инфляцию через 2-4 месяца.
“Это не дает уверенности в том, что будут достигнуты цели по инфляции, зафиксированные в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2019 год (5% ± 1 п. п.), а также прогноз инфляции Нацбанка (6,3% на конец 2019 года)”, — написал чиновник.
Впрочем возможный переток промышленной инфляции в потребительскую в значительной степени лежит вне сферы влияния Национального банка, считает глава Совета НБУ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 14 сер, 2019 21:08
Ну все правду сказал.
А снизить тарифы... так этого же никто не обещал, померещилось вам!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|