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Уряд заявив про зменшення
цін на електроенергію для...

Уряд заявив про зменшення цін на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 17:44

Уряд заявив про зменшення цін на електроенергію для...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр енергетики України заявив, що після запуску нового ринку електроенергії ціни на електрику для промислових споживачів зменшилися.

Дивися повний текст Уряд заявив про зменшення цін на електроенергію для промисловості.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 17:44

этот дядя слабоумный? Сколько потребителей в Бурштынском острове? 10% хоть есть от общего количества?
А во всей Украине тарифы для промышленных потребителей поднялись в июле на 25-30%. И это неминуемо отразится и уже отражается на ценах для населения - в магазинах, коммуналке и т.д.
Насалик, хватит грабить энергетику, тебе уже достаточно, пора сушить сухари!
vovan27
 
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