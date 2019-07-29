Міністр енергетики України заявив, що після запуску нового ринку електроенергії ціни на електрику для промислових споживачів зменшилися.
Дивися повний текст Уряд заявив про зменшення цін на електроенергію для промисловості.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 17:44
Уряд заявив про зменшення цін на електроенергію для...
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Дивися повний текст Уряд заявив про зменшення цін на електроенергію для промисловості.
Додано: Сер 14 сер, 2019 17:44
этот дядя слабоумный? Сколько потребителей в Бурштынском острове? 10% хоть есть от общего количества?
А во всей Украине тарифы для промышленных потребителей поднялись в июле на 25-30%. И это неминуемо отразится и уже отражается на ценах для населения - в магазинах, коммуналке и т.д.
Насалик, хватит грабить энергетику, тебе уже достаточно, пора сушить сухари!
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