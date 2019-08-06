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Кабмін зобов'язав "Нафтогаз"
знизити ціни на газ для ТЕС...

Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ для ТЕС...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 18:10

Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ для ТЕС...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд зобов'язав Національну акціонерну компанію "Нафтогаз" знизити ціни на газ для ТЕС Ахметова.

Дивися повний текст Кабмін зобов'язав \"Нафтогаз\" знизити ціни на газ для ТЕС Ахметова.
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