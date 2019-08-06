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Кабмін зобов'язав "Нафтогаз"
знизити ціни на газ для ТЕС...

Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ для ТЕС...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 18:10

Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ для ТЕС...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд зобов'язав Національну акціонерну компанію "Нафтогаз" знизити ціни на газ для ТЕС Ахметова.

Дивися повний текст Кабмін зобов'язав \"Нафтогаз\" знизити ціни на газ для ТЕС Ахметова.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 18:10

"Кабінет міністрів планує покласти на НАК "Нафтоаз" зобов'язання продавати газ Луганській ТЕС за вдвічі нижчою, ніж ринкова, ціною" –
упс,
между нами девочками –
у ДТЭКи имеется газ СОБСТВЕННОЙ (ДТЭКи) добычи, что-то там около
1 млрд.куб.м в год (© Нефть и газ17 Август 2018 "Добыча газа ДТЭК Нефтегаз составила 1 млрд куб. м")
а так – понеслось:
кто там следующий – ферросплавщики ...
кто там следующий – металлурги ...

кому ещё не досталось "державної допомоги" – НАСЕЛЕНИЕ,
– так вас здесь в очереди не стояло ...

да пребудет с нами Сила (© Obi-Wan “Ben” Kenobi)
al_a_shurshun
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 19:45

чего ещё ждать от антинародного режима в олигархической стране...
Тракторист
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