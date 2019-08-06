Фізособа зможе зробити розпорядження щодо коштів, що їй належать, на випадок своєї смерті
Дивися повний текст Нацбанк змінить правила виплати депозитних вкладів у спадок.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 19:26
Нацбанк змінить правила виплати депозитних вкладів у спадок
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Дивися повний текст Нацбанк змінить правила виплати депозитних вкладів у спадок.
Додано: Сер 14 сер, 2019 19:26
В радянські часи люди с рахували дітей, які в 18 років могли забрати всі ті гроші. Союз розвалився, гроші так ніхто і не отримав. У мене в банку також лежать гроші, мені 54,донці шість. Хотів би також залишити донці гроші. От тільки думаю в банке буде пожар, все згорить, а банк обанкротится. Тому гадаю краще купити на її імя землю, потім продасть, і будуть гроші. Але на дитя не оформляють. Тобто я не можу дитина захистити ні як.
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