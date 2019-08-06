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Нацбанк змінить правила виплати
депозитних вкладів у спадок

Нацбанк змінить правила виплати депозитних вкладів у спадок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 19:26

Нацбанк змінить правила виплати депозитних вкладів у спадок

Пропонуємо до обговорення:
Фізособа зможе зробити розпорядження щодо коштів, що їй належать, на випадок своєї смерті

Дивися повний текст Нацбанк змінить правила виплати депозитних вкладів у спадок.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 19:26

В радянські часи люди с рахували дітей, які в 18 років могли забрати всі ті гроші. Союз розвалився, гроші так ніхто і не отримав. У мене в банку також лежать гроші, мені 54,донці шість. Хотів би також залишити донці гроші. От тільки думаю в банке буде пожар, все згорить, а банк обанкротится. Тому гадаю краще купити на її імя землю, потім продасть, і будуть гроші. Але на дитя не оформляють. Тобто я не можу дитина захистити ні як.
vkozjun
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