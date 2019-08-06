Про це заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на прес-конференції.
Дивися повний текст У МОН розповіли, чи братимуть дітей без щеплень у школи і садочки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 сер, 2019 06:32
У МОН розповіли, чи братимуть дітей без щеплень у школи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МОН розповіли, чи братимуть дітей без щеплень у школи і садочки.
Додано: Чет 15 сер, 2019 06:32
Вопрос. А на основании чего, т.е. какого законодательного акта руководство учебных заведений может требовать информацию? В постанове есть статья:
"Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до
початку навчального року за наказом його керівника.
Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх
замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини,
медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей,
які вступають до першого класу), до навчального закладу III
ступеня - документ про відповідний рівень освіти.
Для зарахування учня до загальноосвітньої школи - інтернату
I-III ступеня батьки або особи, які їх замінюють, додатково
подають рішення комісії з питань захисту прав дитини про
доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи -
інтернату I-III ступеня. { Пункт 22 доповнено новим абзацом згідно
з Постановою КМ N 576 ( 576-2017-п ) від 09.08.2017 }
До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести
років. "
Странно, но ничего обязывающего давать инфо про прививки я не нашел.
Министры такие министры.
|