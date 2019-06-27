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Автомобілістів попередили
про схему шахрайства

Автомобілістів попередили про схему шахрайства
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 08:00

Автомобілістів попередили про схему шахрайства

Пропонуємо до обговорення:
Шахрайські примітивні схеми процвітають в Україні.

Дивися повний текст Автомобілістів попередили про схему шахрайства.
R2
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