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Мінфін очікує точного прогнозу
курсу валют для складання...

Мінфін очікує точного прогнозу курсу валют для складання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 08:49

Мінфін очікує точного прогнозу курсу валют для складання...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України направило до Нацбанку запит на підтвердження прогнозу курсу валют для подальшого укладання держбюджету на 2020 рік.

Дивися повний текст Мінфін очікує точного прогнозу курсу валют для складання бюджету на 2020 рік.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 08:49

СмешнО.
А еще чем выше курс, тем больше доход бюджета, а пересични пусть работают за еду.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:31

такой кавардак в стране что даже минфин и нбу уже ничего не знают
blueiceua
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