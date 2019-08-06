Міністерство фінансів України направило до Нацбанку запит на підтвердження прогнозу курсу валют для подальшого укладання держбюджету на 2020 рік.
Дивися повний текст Мінфін очікує точного прогнозу курсу валют для складання бюджету на 2020 рік.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 сер, 2019 08:49
Мінфін очікує точного прогнозу курсу валют для складання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін очікує точного прогнозу курсу валют для складання бюджету на 2020 рік.
Додано: Чет 15 сер, 2019 08:49
СмешнО.
А еще чем выше курс, тем больше доход бюджета, а пересични пусть работают за еду.
|