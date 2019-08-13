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Стало відомо, як
називатимуться нові iPhone

Стало відомо, як називатимуться нові iPhone
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:08

Стало відомо, як називатимуться нові iPhone

Пропонуємо до обговорення:
Нові iPhone, що йдуть на зміну нинішнім моделям iPhone Xs, iPhone Xs Max і iPhone Xr, будуть називатися iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11r.

Дивися повний текст Стало відомо, як називатимуться нові iPhone.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:08

..а мне казалось. что все "новинки" сначала появляются под неймом "ипхон" и т.п.!! ??
maestro71
 
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