Нові iPhone, що йдуть на зміну нинішнім моделям iPhone Xs, iPhone Xs Max і iPhone Xr, будуть називатися iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11r.
Дивися повний текст Стало відомо, як називатимуться нові iPhone.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 09:08
Стало відомо, як називатимуться нові iPhone
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Дивися повний текст Стало відомо, як називатимуться нові iPhone.
Додано: Чет 15 сер, 2019 09:08
..а мне казалось. что все "новинки" сначала появляются под неймом "ипхон" и т.п.!! ??
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