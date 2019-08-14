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"Нафтогаз" поповнив бюджет
на понад 70 мільярдів...

"Нафтогаз" поповнив бюджет на понад 70 мільярдів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:14

"Нафтогаз" поповнив бюджет на понад 70 мільярдів...

Пропонуємо до обговорення:
За перші 7 місяців цього року група Нафтогаз сплатила до бюджету 70,6 млрд грн — це 16,3 % загальних доходів державної казни.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" поповнив бюджет на понад 70 мільярдів (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:14

70ярдів ... то ми найбагатша країна європи
vitaliygoodlife
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