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"Нафтогаз" поповнив бюджет на понад 70 мільярдів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 09:14
Пропонуємо до обговорення:
За перші 7 місяців цього року група Нафтогаз сплатила до бюджету 70,6 млрд грн — це 16,3 % загальних доходів державної казни.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" поповнив бюджет на понад 70 мільярдів (інфографіка)
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Додано: Чет 15 сер, 2019 09:14
70ярдів ... то ми найбагатша країна європи
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