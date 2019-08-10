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Голова Ради НБУ дав прогноз інфляції до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 сер, 2019 09:40
Пропонуємо до обговорення:
Найближчі 1-2 місяці будуть характеризуватися низькою інфляцією.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 09:40
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