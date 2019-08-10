RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Голова Ради НБУ дав прогноз
інфляції до кінця року

Голова Ради НБУ дав прогноз інфляції до кінця року
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:40

Голова Ради НБУ дав прогноз інфляції до кінця року

Пропонуємо до обговорення:
Найближчі 1-2 місяці будуть характеризуватися низькою інфляцією.

Дивися повний текст Голова Ради НБУ дав прогноз інфляції до кінця року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90350
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:40

С...
bobo
 
Повідомлень: 210
З нами з: 13.07.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У столиці з початку року евакуювали 274 авто порушників...
R2 » Вів 13 сер, 2019 13:08
1 70
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 сер, 2019 13:08
0mage0
Долар може зрости до 30 гривень - валютний прогноз...
R2 » Суб 10 сер, 2019 22:02
6 604
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 сер, 2019 22:58
Patrick
НБУ з початку року купив на міжбанку $3 мільярди
R2 » П'ят 09 сер, 2019 09:32
3 259
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 сер, 2019 18:16
M-A-X

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.