На засіданні Кабмін зобов’язав «Нафтогаз України» постачати газ на Луганську ТЕС майже на 40% дешевше за поточну ціну газу за ПСО.
Дивися повний текст Мільйонні збитки: У Нафтогазі порахували, у скільки обійдеться бюджету пільговий газ для Ахметова.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 сер, 2019 09:46
Мільйонні збитки: У Нафтогазі порахували, у скільки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мільйонні збитки: У Нафтогазі порахували, у скільки обійдеться бюджету пільговий газ для Ахметова.
Додано: Чет 15 сер, 2019 09:46
Аяяй, два самых бедных не могут поделить газ украинцев.
А может льготный газ направить спмим украинцам?
|