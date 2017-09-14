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Мільйонні збитки: У Нафтогазі
порахували, у скільки...

Мільйонні збитки: У Нафтогазі порахували, у скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:46

Мільйонні збитки: У Нафтогазі порахували, у скільки...

Пропонуємо до обговорення:
На засіданні Кабмін зобов’язав «Нафтогаз України» постачати газ на Луганську ТЕС майже на 40% дешевше за поточну ціну газу за ПСО.

Дивися повний текст Мільйонні збитки: У Нафтогазі порахували, у скільки обійдеться бюджету пільговий газ для Ахметова.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:46

Аяяй, два самых бедных не могут поделить газ украинцев.
А может льготный газ направить спмим украинцам?
blueiceua
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