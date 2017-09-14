На засіданні Кабмін зобов’язав «Нафтогаз України» постачати газ на Луганську ТЕС майже на 40% дешевше за поточну ціну газу за ПСО.
Дивися повний текст Мільйонні збитки: У Нафтогазі порахували, у скільки обійдеться бюджету пільговий газ для Ахметова.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 09:46
Мільйонні збитки: У Нафтогазі порахували, у скільки...
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Дивися повний текст Мільйонні збитки: У Нафтогазі порахували, у скільки обійдеться бюджету пільговий газ для Ахметова.
Додано: Чет 15 сер, 2019 09:46
Аяяй, два самых бедных не могут поделить газ украинцев.
А может льготный газ направить спмим украинцам?
Додано: Чет 15 сер, 2019 10:16
гроцман решил "на дорожку" сделать подарочек пересичным за свой "народный"рейтинг.
Додано: Чет 15 сер, 2019 17:19
А еще заметьте, как этот деятель развернул риторику на 180 градусов - когда тарифы на газ для населения поднимали (в 11 раз в общей сложности!!!), Гройсман кричал, что это необходимо для борьбы с коррупцией. Мол, субсидированный газ для поставщиков населению услуг по отоплению и подогреву воды стимулирует завышать его объемы, на чем зарабатывают олигархи-владельцы этих поставщиков.
Что в итоге? Тарифы для населения подняли - теперь можно дальше продавать газ олигархам по льготным ценам Под любым предлогом - "схавают" уже все. Главное в очередной раз напугать российским агрессором, чтобы на местных мародеров внимания и сил уже не хватило...
Идеальная схема грабежа! Грымчан - прям ложка в обеду... какие вышиванки красивые носил, какие громкие патриотические речи толкал... а цель - всего лишь банальная нажива!
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