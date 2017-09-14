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Мільйонні збитки: У Нафтогазі
порахували, у скільки...

Мільйонні збитки: У Нафтогазі порахували, у скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:46

Мільйонні збитки: У Нафтогазі порахували, у скільки...

Пропонуємо до обговорення:
На засіданні Кабмін зобов’язав «Нафтогаз України» постачати газ на Луганську ТЕС майже на 40% дешевше за поточну ціну газу за ПСО.

Дивися повний текст Мільйонні збитки: У Нафтогазі порахували, у скільки обійдеться бюджету пільговий газ для Ахметова.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:46

Аяяй, два самых бедных не могут поделить газ украинцев.
А может льготный газ направить спмим украинцам?
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:16

гроцман решил "на дорожку" сделать подарочек пересичным за свой "народный"рейтинг.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 17:19

  sena_2008atp написав:гроцман решил "на дорожку" сделать подарочек пересичным за свой "народный"рейтинг.


А еще заметьте, как этот деятель развернул риторику на 180 градусов - когда тарифы на газ для населения поднимали (в 11 раз в общей сложности!!!), Гройсман кричал, что это необходимо для борьбы с коррупцией. Мол, субсидированный газ для поставщиков населению услуг по отоплению и подогреву воды стимулирует завышать его объемы, на чем зарабатывают олигархи-владельцы этих поставщиков.

Что в итоге? Тарифы для населения подняли - теперь можно дальше продавать газ олигархам по льготным ценам :mrgreen: Под любым предлогом - "схавают" уже все. Главное в очередной раз напугать российским агрессором, чтобы на местных мародеров внимания и сил уже не хватило...

Идеальная схема грабежа! Грымчан - прям ложка в обеду... какие вышиванки красивые носил, какие громкие патриотические речи толкал... а цель - всего лишь банальная нажива!
zРадио
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