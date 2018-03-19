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Як оформити пенсію, не виходячи
з дому: покрокова інструкція

Як оформити пенсію, не виходячи з дому: покрокова інструкція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:11

Як оформити пенсію, не виходячи з дому: покрокова інструкція

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд України запровадив нову модель звернення громадян за призначенням пенсії в “один дотик”.

Дивися повний текст Як оформити пенсію, не виходячи з дому: покрокова інструкція.
R2
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Ключевой момент "подписать документы электронной подписью".Спасибо,облегчили.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:23

Re: Як оформити пенсію, не виходячи з дому: покрокова інстру

Та якраз електронний підпис не проблема - можна ж і Приватовський використовувати ... А от копії всіх документів - це вже складніше ... Якісні фото або скани купи сторінок , ну і питання будуть в 95 % , якщо не в 100 - і тоді все одно на прийом ...
Puente
 
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