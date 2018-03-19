Пенсійний фонд України запровадив нову модель звернення громадян за призначенням пенсії в “один дотик”.
Дивися повний текст Як оформити пенсію, не виходячи з дому: покрокова інструкція.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 10:11
Як оформити пенсію, не виходячи з дому: покрокова інструкція
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Дивися повний текст Як оформити пенсію, не виходячи з дому: покрокова інструкція.
Додано: Чет 15 сер, 2019 10:12
Ключевой момент "подписать документы электронной подписью".Спасибо,облегчили.
Додано: Чет 15 сер, 2019 10:23
Re: Як оформити пенсію, не виходячи з дому: покрокова інстру
Та якраз електронний підпис не проблема - можна ж і Приватовський використовувати ... А от копії всіх документів - це вже складніше ... Якісні фото або скани купи сторінок , ну і питання будуть в 95 % , якщо не в 100 - і тоді все одно на прийом ...
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