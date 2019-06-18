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Енергію великим промкомпаніям
продаватимуть за зниженими...

Енергію великим промкомпаніям продаватимуть за зниженими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:29

Енергію великим промкомпаніям продаватимуть за зниженими...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін ухвалив дію державного регулювання цін на електроенергію для великих промислових компаній.

Дивися повний текст Енергію великим промкомпаніям продаватимуть за зниженими цінами - Кабмін.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:29

ну да, олигархам скидки, а все остальные пососите
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