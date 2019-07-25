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Суд знову заборонив забудовнику
проводити роботи в...

Суд знову заборонив забудовнику проводити роботи в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:43

Суд знову заборонив забудовнику проводити роботи в...

Пропонуємо до обговорення:
Роман Ратушний, голова ініціативної групи "Захистимо Протасов Яр" в ефірі "Громадського радіо"

Дивися повний текст Суд знову заборонив забудовнику проводити роботи в Протасовому Яру.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:43

Когда-то в протасовом яру был фармзавод с 5 га территории, теперь там запустение - работает фактически один цех только кое-как.
Один депутат его отжал в 2007 году.
Видимо территорию тоже будут готовить под застройку.
Вот такие "эффективные" собственники.
blueiceua
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