Роман Ратушний, голова ініціативної групи "Захистимо Протасов Яр" в ефірі "Громадського радіо"
Дивися повний текст Суд знову заборонив забудовнику проводити роботи в Протасовому Яру.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 10:43
Суд знову заборонив забудовнику проводити роботи в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд знову заборонив забудовнику проводити роботи в Протасовому Яру.
Додано: Чет 15 сер, 2019 10:43
Когда-то в протасовом яру был фармзавод с 5 га территории, теперь там запустение - работает фактически один цех только кое-как.
Один депутат его отжал в 2007 году.
Видимо территорию тоже будут готовить под застройку.
Вот такие "эффективные" собственники.
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