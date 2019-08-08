НБУ не планує стримувати падіння курсу долара, адже цей процес послабить довіру інвесторів до української валюти.
Дивися повний текст Нацбанк прокоментував зміцнення гривні.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 11:29
Нацбанк прокоментував зміцнення гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк прокоментував зміцнення гривні.
Додано: Чет 15 сер, 2019 11:29
Незначительная, но постоянная, контролируемая и ожидаемая(!) девальвация - это лучшее, что могло бы случиться с украинской экономикой. Не важно, какова реальность, но если она абсолютно соответствует ожиданиям - то в плюсе 99% экономических субъектов. Возможно, НБУ работает как раз на 1% крупных спекулянтов, которые имеют выгоду от постоянных курсовых качелей, которые идут при всем этом полностью вразрез с ожиданиями, которые сам НБУ ложно и формирует.
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