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Обвал фондового ринку США став найбільшим у 2019 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 сер, 2019 11:29
Пропонуємо до обговорення:
14 серпня американські фондові біржі впали найбільше за 2019 рік.
Дивися повний текст Обвал фондового ринку США став найбільшим у 2019 році
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Додано: Чет 15 сер, 2019 11:29
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