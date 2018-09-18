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Обвал фондового ринку США
став найбільшим у 2019 році

Обвал фондового ринку США став найбільшим у 2019 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:29

Обвал фондового ринку США став найбільшим у 2019 році

Пропонуємо до обговорення:
14 серпня американські фондові біржі впали найбільше за 2019 рік.

Дивися повний текст Обвал фондового ринку США став найбільшим у 2019 році.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:29

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