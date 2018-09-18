14 серпня американські фондові біржі впали найбільше за 2019 рік.
Дивися повний текст Обвал фондового ринку США став найбільшим у 2019 році.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 сер, 2019 11:29
Обвал фондового ринку США став найбільшим у 2019 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обвал фондового ринку США став найбільшим у 2019 році.
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:33
Отличные новости. Кризис на пороге. Все как в заповетном 2008: сначала по команде укрепили гривну, а потом опустили целую страну. С 5 до 8.
|