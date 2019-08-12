Економіка Німеччини у другому кварталі 2019 року впала на 0,1% після незначного зростання у першому кварталі на 0,4%.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 11:51
Економіка Німеччини знову впала (інфографіка)
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Дивися повний текст Економіка Німеччини знову впала (інфографіка).
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