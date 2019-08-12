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Економіка Німеччини знову
впала (інфографіка)

Економіка Німеччини знову впала (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:51

Економіка Німеччини знову впала (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Економіка Німеччини у другому кварталі 2019 року впала на 0,1% після незначного зростання у першому кварталі на 0,4%.

Дивися повний текст Економіка Німеччини знову впала (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:51

Не можна все виробляти у Китаї...
andriyzhagun
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