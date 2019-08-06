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В Україні по-новому
оцінюватимуть ризики в сфері...

В Україні по-новому оцінюватимуть ризики в сфері...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 13:07

В Україні по-новому оцінюватимуть ризики в сфері...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін затвердив критерії оцінки ризику господарської діяльності з внутрішніх та міжнародних автоперевезень.

Дивися повний текст В Україні по-новому оцінюватимуть ризики в сфері транспортних перевезень.
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