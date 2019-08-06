|
|
Uber анонімізував телефонні номери в Україні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 сер, 2019 13:21
Пропонуємо до обговорення:
Uber представив в Україні анонімізацію телефонних номерів, яка повинна поліпшити якість спілкування пасажирів і водіїв.
Дивися повний текст Uber анонімізував телефонні номери в Україні
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90361
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 15 сер, 2019 13:22
Ну наконец-то и Фантомас сможет вызывать Uber
-
slonslon
-
-
- Повідомлень: 781
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему