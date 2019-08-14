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Як в областях України
ремонтують дороги (інфографіка)

Як в областях України ремонтують дороги (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 13:56

Як в областях України ремонтують дороги (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У Мінінфраструктури розповіли, в яких областях вони найбільш активно ремонтуються.

Дивися повний текст Як в областях України ремонтують дороги (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 13:56

Темпы освоения бюджетов и реальные реконструкции и ремонты дорог - как бы сильно разные вещи.
Чернигов -7%. Весь город укатан в новый асфальт с велодорожками
simkin_a
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