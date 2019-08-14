У Мінінфраструктури розповіли, в яких областях вони найбільш активно ремонтуються.
Дивися повний текст Як в областях України ремонтують дороги (інфографіка).
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Додано: Чет 15 сер, 2019 13:56
Як в областях України ремонтують дороги (інфографіка)
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Дивися повний текст Як в областях України ремонтують дороги (інфографіка).
Додано: Чет 15 сер, 2019 13:56
Темпы освоения бюджетов и реальные реконструкции и ремонты дорог - как бы сильно разные вещи.
Чернигов -7%. Весь город укатан в новый асфальт с велодорожками
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