У Мінінфраструктури розповіли, в яких областях вони найбільш активно ремонтуються.
Дивися повний текст Як в областях України ремонтують дороги (інфографіка).
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Додано: Чет 15 сер, 2019 13:56
Як в областях України ремонтують дороги (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як в областях України ремонтують дороги (інфографіка).
Додано: Чет 15 сер, 2019 13:56
Темпы освоения бюджетов и реальные реконструкции и ремонты дорог - как бы сильно разные вещи.
Чернигов -7%. Весь город укатан в новый асфальт с велодорожками
Додано: Чет 15 сер, 2019 15:03
simkin_a, Чернигов - это далеко не вся область. В моем райцентре (Черниговская обл.) в этом году не видел пока ремонта дорог.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 15:13
Николаевская обл 40% - но дорог нет. Особенно это касается "трассы" на Кишинев - такого безобразия на дороге нет нигде. Всех уволить.
Додано: Чет 15 сер, 2019 16:25
wotsergeyd
Такого - дійсно немає, а от гірше - є. І це траса Миколаїв - Кіровоград. Тоб-то напрям з Миколаєва на Водяно Лорене.
Додано: Чет 15 сер, 2019 16:28
Какая интересная затея - измерять ремонт дороги не в километрах и квадратных метрах, а в количестве потраченного на это и "освоенного" бабла.
Теперь уже точно не вернусь
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