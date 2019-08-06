Поки діти насолоджуються останніми тижнями канікул, батьки вже щосили готуються до нового навчального року.
Дивися повний текст Як зібрати дитину до школи і не переплатити при цьому.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 14:11
Як зібрати дитину до школи і не переплатити при цьому
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Дивися повний текст Як зібрати дитину до школи і не переплатити при цьому.
Додано: Чет 15 сер, 2019 22:37
Автору бы определиться, так "сейчас сезон, и они не стесняются накручивать цены" или "В период тотальных распродаж или активного сезона – как, например, наша подготовка к школе – за счёт кредитных средств можно купить товары с существенной скидкой и хорошо сэкономить" ?
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