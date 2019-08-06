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Як зібрати дитину до школи
і не переплатити при цьому

Як зібрати дитину до школи і не переплатити при цьому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:11

Як зібрати дитину до школи і не переплатити при цьому

Пропонуємо до обговорення:
Поки діти насолоджуються останніми тижнями канікул, батьки вже щосили готуються до нового навчального року.

Дивися повний текст Як зібрати дитину до школи і не переплатити при цьому.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:37

Автору бы определиться, так "сейчас сезон, и они не стесняются накручивать цены" или "В период тотальных распродаж или активного сезона – как, например, наша подготовка к школе – за счёт кредитных средств можно купить товары с существенной скидкой и хорошо сэкономить" ?
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 04:21

  moveton написав:Автору бы определиться,

– за счёт кредитных средств можно купить товары

По материалам Идея Банк :mrgreen:
EKO
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