Запорізьке підприємство "Мотор Січ" переходить на скорочений робочий тиждень. Співробітники говорять, що згодом буде скорочення.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 15:02
"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Мотор Січ\" скорочує робочий тиждень до 4 днів.
Додано: Чет 15 сер, 2019 15:18
Азовмаш, "Малышева", ЮМЗ, "Турбоатом", "Топаз", Николаевский судостроительный, Токмакский, Киевский и Харьковский авиастроительные, "Большевик", "Арсенал", Сумской ХЗ, Шостка, .... - десятки "монстров" только на неоккупированной части Донбасса, ....(при чём за каждым словом уникальные изделия с мировым именем) - "броня от финов" 7 (не ту страну назвали Гондурасом)
- Интересно Кто и как ведёт Войну против Украины???
- За 5 лет ни одного 100% своего законченного изделия!
- десятки безвозвратно вырезанных заводов по "0"
- население, носители знаний и умений с уникальным опытом - в лучшем случае вынуждено бежать по ..."заработкам"
Война?
Оборонка?
Государство?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 15 сер, 2019 15:54
Жалко. Ведь этот уникальный завод - едва ли не последнее РАБОТАЮЩЕЕ предприятие хай-тека, еще оставшееся в стране
Додано: Чет 15 сер, 2019 16:22
Работаю на этом предприятии!
Скорее всего это искуственно созданный кризис.
Чтоб не увольнять людей им создают такие условия что они сами уходят.
Додано: Чет 15 сер, 2019 17:21
Весь цивилизованный мир уже давно применяет распределенное производство. В разных частях разрабатываются или делаются узкоспециализированные вещи. А потом известные бренды собирают это все до кучи и продают под своими брендами. Все динозавры, которые не перестроились либо вымерли, либо на грани вымирания.
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