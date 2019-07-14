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"Мотор Січ" скорочує
робочий тиждень до 4 днів

"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:02

"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів

Пропонуємо до обговорення:
Запорізьке підприємство "Мотор Січ" переходить на скорочений робочий тиждень. Співробітники говорять, що згодом буде скорочення.

Дивися повний текст \"Мотор Січ\" скорочує робочий тиждень до 4 днів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:18

Азовмаш, "Малышева", ЮМЗ, "Турбоатом", "Топаз", Николаевский судостроительный, Токмакский, Киевский и Харьковский авиастроительные, "Большевик", "Арсенал", Сумской ХЗ, Шостка, .... - десятки "монстров" только на неоккупированной части Донбасса, ....(при чём за каждым словом уникальные изделия с мировым именем) - "броня от финов" :shock: 7 (не ту страну назвали Гондурасом)

- Интересно Кто и как ведёт Войну против Украины???
- За 5 лет ни одного 100% своего законченного изделия!
- десятки безвозвратно вырезанных заводов по "0"
- население, носители знаний и умений с уникальным опытом - в лучшем случае вынуждено бежать по ..."заработкам"
Война?
Оборонка?
Государство?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:54

Жалко. Ведь этот уникальный завод - едва ли не последнее РАБОТАЮЩЕЕ предприятие хай-тека, еще оставшееся в стране
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 16:22

Работаю на этом предприятии!
Скорее всего это искуственно созданный кризис.
Чтоб не увольнять людей им создают такие условия что они сами уходят.
markizbaal
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 17:21

  Kudrjavuy написав:Азовмаш, "Малышева", ЮМЗ, "Турбоатом", "Топаз", Николаевский судостроительный, Токмакский, Киевский и Харьковский авиастроительные, "Большевик", "Арсенал", Сумской ХЗ, Шостка, .... - десятки "монстров" только на неоккупированной части Донбасса, ....(при чём за каждым словом уникальные изделия с мировым именем) - "броня от финов" :shock: 7 (не ту страну назвали Гондурасом)

- Интересно Кто и как ведёт Войну против Украины???
- За 5 лет ни одного 100% своего законченного изделия!
- десятки безвозвратно вырезанных заводов по "0"
- население, носители знаний и умений с уникальным опытом - в лучшем случае вынуждено бежать по ..."заработкам"
Война?
Оборонка?
Государство?

Весь цивилизованный мир уже давно применяет распределенное производство. В разных частях разрабатываются или делаются узкоспециализированные вещи. А потом известные бренды собирают это все до кучи и продают под своими брендами. Все динозавры, которые не перестроились либо вымерли, либо на грани вымирания.
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 17:33

  ssnet написав:
  Kudrjavuy написав:Азовмаш, "Малышева", ЮМЗ, "Турбоатом", "Топаз", Николаевский судостроительный, Токмакский, Киевский и Харьковский авиастроительные, "Большевик", "Арсенал", Сумской ХЗ, Шостка, .... - десятки "монстров" только на неоккупированной части Донбасса, ....(при чём за каждым словом уникальные изделия с мировым именем) - "броня от финов" :shock: 7 (не ту страну назвали Гондурасом)

- Интересно Кто и как ведёт Войну против Украины???
- За 5 лет ни одного 100% своего законченного изделия!
- десятки безвозвратно вырезанных заводов по "0"
- население, носители знаний и умений с уникальным опытом - в лучшем случае вынуждено бежать по ..."заработкам"
Война?
Оборонка?
Государство?

Весь цивилизованный мир уже давно применяет распределенное производство. В разных частях разрабатываются или делаются узкоспециализированные вещи. А потом известные бренды собирают это все до кучи и продают под своими брендами. Все динозавры, которые не перестроились либо вымерли, либо на грани вымирания.

Простите, за бестактный вопрос - А КАКИЕ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЕЩИ для известных брендов производит украинское машиностроение/электронная или электротехническая промышленность, т.е. отрасли с наиболее высокой добавленной стоимостью производства. Я понимаю, что производить ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ - удел динозавров, но не сочтите за труд - просто перечислите.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 18:00

  ssnet написав:Весь цивилизованный мир уже давно применяет распределенное производство. В разных частях разрабатываются или делаются узкоспециализированные вещи. А потом известные бренды собирают это все до кучи и продают под своими брендами. Все динозавры, которые не перестроились либо вымерли, либо на грани вымирания.


К сведению, если вы не в курсе, в советском союзе и в Украине постановка на производство любого изделия регламентировалась и регламентируется ГОСТами. При этом разработка начинается в институтах или КБ, опытное изготовление и отработка ведется на опытных заводах, а затем осваивается на серийных заводах. Есть заводы специализированные, а есть сборочные. Нет предприятий, да и быть не должно (это как натуральное хозяйство), которые имеют полный цикл изготовления какого то серьезного изделия. Ничего нового в этом "всем цивилизованным миром" пока не придумано.
Кузя
 
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