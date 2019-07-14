"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів

Додано: Чет 15 сер, 2019 18:00

ssnet написав: Весь цивилизованный мир уже давно применяет распределенное производство. В разных частях разрабатываются или делаются узкоспециализированные вещи. А потом известные бренды собирают это все до кучи и продают под своими брендами. Все динозавры, которые не перестроились либо вымерли, либо на грани вымирания. Весь цивилизованный мир уже давно применяет распределенное производство. В разных частях разрабатываются или делаются узкоспециализированные вещи. А потом известные бренды собирают это все до кучи и продают под своими брендами. Все динозавры, которые не перестроились либо вымерли, либо на грани вымирания.

всем цивилизованным миром

К сведению, если вы не в курсе, в советском союзе и в Украине постановка на производство любого изделия регламентировалась и регламентируется ГОСТами. При этом разработка начинается в институтах или КБ, опытное изготовление и отработка ведется на опытных заводах, а затем осваивается на серийных заводах. Есть заводы специализированные, а есть сборочные. Нет предприятий, да и быть не должно (это как натуральное хозяйство), которые имеют полный цикл изготовления какого то серьезного изделия. Ничего нового в этом "" пока не придумано.