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"Мотор Січ" скорочує
робочий тиждень до 4 днів

"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:02

"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів

Пропонуємо до обговорення:
Запорізьке підприємство "Мотор Січ" переходить на скорочений робочий тиждень. Співробітники говорять, що згодом буде скорочення.

Дивися повний текст \"Мотор Січ\" скорочує робочий тиждень до 4 днів.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:18

Азовмаш, "Малышева", ЮМЗ, "Турбоатом", "Топаз", Николаевский судостроительный, Токмакский, Киевский и Харьковский авиастроительные, "Большевик", "Арсенал", Сумской ХЗ, Шостка, .... - десятки "монстров" только на неоккупированной части Донбасса, ....(при чём за каждым словом уникальные изделия с мировым именем) - "броня от финов" :shock: 7 (не ту страну назвали Гондурасом)

- Интересно Кто и как ведёт Войну против Украины???
- За 5 лет ни одного 100% своего законченного изделия!
- десятки безвозвратно вырезанных заводов по "0"
- население, носители знаний и умений с уникальным опытом - в лучшем случае вынуждено бежать по ..."заработкам"
Война?
Оборонка?
Государство?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:54

Жалко. Ведь этот уникальный завод - едва ли не последнее РАБОТАЮЩЕЕ предприятие хай-тека, еще оставшееся в стране
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 16:22

Работаю на этом предприятии!
Скорее всего это искуственно созданный кризис.
Чтоб не увольнять людей им создают такие условия что они сами уходят.
markizbaal
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 17:21

  Kudrjavuy написав:Азовмаш, "Малышева", ЮМЗ, "Турбоатом", "Топаз", Николаевский судостроительный, Токмакский, Киевский и Харьковский авиастроительные, "Большевик", "Арсенал", Сумской ХЗ, Шостка, .... - десятки "монстров" только на неоккупированной части Донбасса, ....(при чём за каждым словом уникальные изделия с мировым именем) - "броня от финов" :shock: 7 (не ту страну назвали Гондурасом)

- Интересно Кто и как ведёт Войну против Украины???
- За 5 лет ни одного 100% своего законченного изделия!
- десятки безвозвратно вырезанных заводов по "0"
- население, носители знаний и умений с уникальным опытом - в лучшем случае вынуждено бежать по ..."заработкам"
Война?
Оборонка?
Государство?

Весь цивилизованный мир уже давно применяет распределенное производство. В разных частях разрабатываются или делаются узкоспециализированные вещи. А потом известные бренды собирают это все до кучи и продают под своими брендами. Все динозавры, которые не перестроились либо вымерли, либо на грани вымирания.
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 17:33

  ssnet написав:
  Kudrjavuy написав:Азовмаш, "Малышева", ЮМЗ, "Турбоатом", "Топаз", Николаевский судостроительный, Токмакский, Киевский и Харьковский авиастроительные, "Большевик", "Арсенал", Сумской ХЗ, Шостка, .... - десятки "монстров" только на неоккупированной части Донбасса, ....(при чём за каждым словом уникальные изделия с мировым именем) - "броня от финов" :shock: 7 (не ту страну назвали Гондурасом)

- Интересно Кто и как ведёт Войну против Украины???
- За 5 лет ни одного 100% своего законченного изделия!
- десятки безвозвратно вырезанных заводов по "0"
- население, носители знаний и умений с уникальным опытом - в лучшем случае вынуждено бежать по ..."заработкам"
Война?
Оборонка?
Государство?

Весь цивилизованный мир уже давно применяет распределенное производство. В разных частях разрабатываются или делаются узкоспециализированные вещи. А потом известные бренды собирают это все до кучи и продают под своими брендами. Все динозавры, которые не перестроились либо вымерли, либо на грани вымирания.

Простите, за бестактный вопрос - А КАКИЕ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЕЩИ для известных брендов производит украинское машиностроение/электронная или электротехническая промышленность, т.е. отрасли с наиболее высокой добавленной стоимостью производства. Я понимаю, что производить ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ - удел динозавров, но не сочтите за труд - просто перечислите.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 18:00

  ssnet написав:Весь цивилизованный мир уже давно применяет распределенное производство. В разных частях разрабатываются или делаются узкоспециализированные вещи. А потом известные бренды собирают это все до кучи и продают под своими брендами. Все динозавры, которые не перестроились либо вымерли, либо на грани вымирания.


К сведению, если вы не в курсе, в советском союзе и в Украине постановка на производство любого изделия регламентировалась и регламентируется ГОСТами. При этом разработка начинается в институтах или КБ, опытное изготовление и отработка ведется на опытных заводах, а затем осваивается на серийных заводах. Есть заводы специализированные, а есть сборочные. Нет предприятий, да и быть не должно (это как натуральное хозяйство), которые имеют полный цикл изготовления какого то серьезного изделия. Ничего нового в этом "всем цивилизованным миром" пока не придумано.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 19:05

Волгарь
Здравствуйте, давно Вас не встречал.
Вопрос по Вашему Вопросу лично к Вам:
А правда ли? :
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=44296
И где границы реальности, согласно Вашего вопроса?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 19:08

  ssnet написав:
  Kudrjavuy написав:Азовмаш, "Малышева", ЮМЗ, "Турбоатом", "Топаз", Николаевский судостроительный, Токмакский, Киевский и Харьковский авиастроительные, "Большевик", "Арсенал", Сумской ХЗ, Шостка, .... - десятки "монстров" только на неоккупированной части Донбасса, ....(при чём за каждым словом уникальные изделия с мировым именем) - "броня от финов" :shock: 7 (не ту страну назвали Гондурасом)

- Интересно Кто и как ведёт Войну против Украины???
- За 5 лет ни одного 100% своего законченного изделия!
- десятки безвозвратно вырезанных заводов по "0"
- население, носители знаний и умений с уникальным опытом - в лучшем случае вынуждено бежать по ..."заработкам"
Война?
Оборонка?
Государство?

Весь цивилизованный мир уже давно применяет распределенное производство. В разных частях разрабатываются или делаются узкоспециализированные вещи. А потом известные бренды собирают это все до кучи и продают под своими брендами. Все динозавры, которые не перестроились либо вымерли, либо на грани вымирания.

Вы вновь вернулись в ...
"Динозавры" - что диктовали мировой стандарт.
Насильно загнаны в условия самоликвидации - без Права на развитие.
- уничтожение их - это результат "пакращань?"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 15 сер, 2019 20:10, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 20:08

  markizbaal написав:Работаю на этом предприятии!
Скорее всего это искуственно созданный кризис.
Чтоб не увольнять людей им создают такие условия что они сами уходят.

Сознательно созданы для ВСЕХ, кто реально работает(в высокотехнологическом производстве).
Без Права на "индивидуальную деятельность по профилю".
Единственный выход бежать за пределы - исповедь "Летуна" я выкладывал на ветке Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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