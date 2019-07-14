Запорізьке підприємство "Мотор Січ" переходить на скорочений робочий тиждень. Співробітники говорять, що згодом буде скорочення.
Дивися повний текст \"Мотор Січ\" скорочує робочий тиждень до 4 днів.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 15:02
"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Мотор Січ\" скорочує робочий тиждень до 4 днів.
Додано: Чет 15 сер, 2019 15:18
Азовмаш, "Малышева", ЮМЗ, "Турбоатом", "Топаз", Николаевский судостроительный, Токмакский, Киевский и Харьковский авиастроительные, "Большевик", "Арсенал", Сумской ХЗ, Шостка, .... - десятки "монстров" только на неоккупированной части Донбасса, ....(при чём за каждым словом уникальные изделия с мировым именем) - "броня от финов" 7 (не ту страну назвали Гондурасом)
- Интересно Кто и как ведёт Войну против Украины???
- За 5 лет ни одного 100% своего законченного изделия!
- десятки безвозвратно вырезанных заводов по "0"
- население, носители знаний и умений с уникальным опытом - в лучшем случае вынуждено бежать по ..."заработкам"
Война?
Оборонка?
Государство?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 15 сер, 2019 15:54
Жалко. Ведь этот уникальный завод - едва ли не последнее РАБОТАЮЩЕЕ предприятие хай-тека, еще оставшееся в стране
Додано: Чет 15 сер, 2019 16:22
Работаю на этом предприятии!
Скорее всего это искуственно созданный кризис.
Чтоб не увольнять людей им создают такие условия что они сами уходят.
Додано: Чет 15 сер, 2019 17:21
Весь цивилизованный мир уже давно применяет распределенное производство. В разных частях разрабатываются или делаются узкоспециализированные вещи. А потом известные бренды собирают это все до кучи и продают под своими брендами. Все динозавры, которые не перестроились либо вымерли, либо на грани вымирания.
Додано: Чет 15 сер, 2019 17:33
Простите, за бестактный вопрос - А КАКИЕ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЕЩИ для известных брендов производит украинское машиностроение/электронная или электротехническая промышленность, т.е. отрасли с наиболее высокой добавленной стоимостью производства. Я понимаю, что производить ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ - удел динозавров, но не сочтите за труд - просто перечислите.
Додано: Чет 15 сер, 2019 18:00
К сведению, если вы не в курсе, в советском союзе и в Украине постановка на производство любого изделия регламентировалась и регламентируется ГОСТами. При этом разработка начинается в институтах или КБ, опытное изготовление и отработка ведется на опытных заводах, а затем осваивается на серийных заводах. Есть заводы специализированные, а есть сборочные. Нет предприятий, да и быть не должно (это как натуральное хозяйство), которые имеют полный цикл изготовления какого то серьезного изделия. Ничего нового в этом "всем цивилизованным миром" пока не придумано.
Додано: Чет 15 сер, 2019 19:05
Волгарь
Здравствуйте, давно Вас не встречал.
Вопрос по Вашему Вопросу лично к Вам:
А правда ли? :
И где границы реальности, согласно Вашего вопроса?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 15 сер, 2019 19:08
Вы вновь вернулись в ...
"Динозавры" - что диктовали мировой стандарт.
Насильно загнаны в условия самоликвидации - без Права на развитие.
- уничтожение их - это результат "пакращань?"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 15 сер, 2019 20:10, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 15 сер, 2019 20:36
Сознательно нагоняют негатива и создают такой информационный фон. А по -сути, всё просто - владелец (Богуслаев) втихаря, через офшорки, продал 85% завода китайцам. Когда китайцы пришли и уже откровенно сказали - "завод практически наш", тут всполошилось СБУ, которое тупо проглядело такую продажу (а предприятие выполняет государственные ОБОРОННЫЕ заказы - тот же Нептун и т.д.), оживился АМКУ (без его ведома такую махину продали) и т.д. Начинается большая игра. По сути, Мотор Сич сама строит в Китае (на деньги китайцев, конечно же!) ещё с 2016 года свой аналогичный завод и теперь у китайцев дилема или дальше "типа входить в собственность" этого завода, или просто перекупить всех людей и документацию, или (один из обсуждаемых вариантов!) сделать с УкрОборонПромом совместное предприятие - 25% наши и 75% китайские (теми же акциями Мотор Сичи).
Короче говоря - наши "керманычи-сволочи" прогавили завод, а теперь сами не знают что с ним делать, так как раньше 90% прибыли давали продажи в Россию, а теперь - низзя, сами понимаете, поток денег сильно упал. Там куча нюансов, на самом деле, включая не желание США отдавать Китаю стратегические знания по ракетным двигателям. У Китая стратегические цели, им катастрофически не хватает технологий, а тупо покупать самолёты и вертолёты у потенциальных противников (США, Россия) они не хотят.
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