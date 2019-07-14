"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів

LutsMan написав:

Сознательно нагоняют негатива и создают такой информационный фон. А по -сути, всё просто - владелец (Богуслаев) втихаря, через офшорки, продал 85% завода китайцам. Когда китайцы пришли и уже откровенно сказали - "завод практически наш", тут всполошилось СБУ, которое тупо проглядело такую продажу (а предприятие выполняет государственные ОБОРОННЫЕ заказы - тот же Нептун и т.д.), оживился АМКУ (без его ведома такую махину продали) и т.д. Начинается большая игра. По сути, Мотор Сич сама строит в Китае (на деньги китайцев, конечно же!) ещё с 2016 года свой аналогичный завод и теперь у китайцев дилема или дальше "типа входить в собственность" этого завода, или просто перекупить всех людей и документацию, или (один из обсуждаемых вариантов!) сделать с УкрОборонПромом совместное предприятие - 25% наши и 75% китайские (теми же акциями Мотор Сичи).Короче говоря - наши "керманычи-сволочи" прогавили завод, а теперь сами не знают что с ним делать, так как раньше 90% прибыли давали продажи в Россию, а теперь - низзя, сами понимаете, поток денег сильно упал. Там куча нюансов, на самом деле, включая не желание США отдавать Китаю стратегические знания по ракетным двигателям. У Китая стратегические цели, им катастрофически не хватает технологий, а тупо покупать самолёты и вертолёты у потенциальных противников (США, Россия) они не хотят.