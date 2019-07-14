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"Мотор Січ" скорочує
робочий тиждень до 4 днів

"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:18

  Kudrjavuy написав:Азовмаш, "Малышева", ЮМЗ, "Турбоатом", "Топаз", Николаевский судостроительный, Токмакский, Киевский и Харьковский авиастроительные, "Большевик", "Арсенал", Сумской ХЗ, Шостка, ....


Так то плохие неэффективные заводы, построенные плохими безграмотными совками-коммунистами исключительно ради захвата и порабощения хороших людей.
И это правильно что таких заводов всё меньше и меньше.

"Где хорошие высокотехнологичные современные заводы построенные грамотными эффективными менеджарами-управленцами с дипломами американских и британских высших школ?" - спросите вы.
Ждите, скоро будут. Власти обещают.
Уже тридцать лет ждёте.
Ну так ещё ждите. Не могут же вам врать. Или...
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 06:54

  LutsMan написав:Сознательно нагоняют негатива и создают такой информационный фон. А по -сути, всё просто - владелец (Богуслаев) втихаря, через офшорки, продал 85% завода китайцам. Когда китайцы пришли и уже откровенно сказали - "завод практически наш", тут всполошилось СБУ, которое тупо проглядело такую продажу (а предприятие выполняет государственные ОБОРОННЫЕ заказы - тот же Нептун и т.д.), оживился АМКУ (без его ведома такую махину продали) и т.д. Начинается большая игра. По сути, Мотор Сич сама строит в Китае (на деньги китайцев, конечно же!) ещё с 2016 года свой аналогичный завод и теперь у китайцев дилема или дальше "типа входить в собственность" этого завода, или просто перекупить всех людей и документацию, или (один из обсуждаемых вариантов!) сделать с УкрОборонПромом совместное предприятие - 25% наши и 75% китайские (теми же акциями Мотор Сичи).
Короче говоря - наши "керманычи-сволочи" прогавили завод, а теперь сами не знают что с ним делать, так как раньше 90% прибыли давали продажи в Россию, а теперь - низзя, сами понимаете, поток денег сильно упал. Там куча нюансов, на самом деле, включая не желание США отдавать Китаю стратегические знания по ракетным двигателям. У Китая стратегические цели, им катастрофически не хватает технологий, а тупо покупать самолёты и вертолёты у потенциальных противников (США, Россия) они не хотят.

Насколько я знаю, китайцев изначально привлекли как прокладку для торговли с РФ (типа как с Беларусью).
Какая ситуация сейчас не в курсе
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 07:18

Богуслаев абиделсо, что не выбрали его в 100500 раз в Раду.
Мотор-Сич, как работал с раиссей, так и работает. Просто сначала работали внаглую, напрямую, а сейчас через европейские офшорки. Бигуса хотя бы гляньте.
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:10

  Kudrjavuy написав:Азовмаш, "Малышева", ЮМЗ, "Турбоатом", "Топаз", Николаевский судостроительный, Токмакский, Киевский и Харьковский авиастроительные, "Большевик", "Арсенал", Сумской ХЗ, Шостка, .... - десятки "монстров" только на неоккупированной части Донбасса, ....(при чём за каждым словом уникальные изделия с мировым именем) - "броня от финов" :shock: 7 (не ту страну назвали Гондурасом)

- Интересно Кто и как ведёт Войну против Украины???
- За 5 лет ни одного 100% своего законченного изделия!
- десятки безвозвратно вырезанных заводов по "0"
- население, носители знаний и умений с уникальным опытом - в лучшем случае вынуждено бежать по ..."заработкам"
Война?
Оборонка?
Государство?


Хотелось бы послушать данного персонажа-брехуна на тему "кто ведет войну" и "безвозвратно вырезанных заводов" на счет "Топаза", который был в Донецке и в 2014 году в основном вывезен в Россию.
Давай, доставай свои методички
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