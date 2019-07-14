"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів

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Так то плохие неэффективные заводы, построенные плохими безграмотными совками-коммунистами исключительно ради захвата и порабощения хороших людей. И это правильно что таких заводов всё меньше и меньше.
"Где хорошие высокотехнологичные современные заводы построенные грамотными эффективными менеджарами-управленцами с дипломами американских и британских высших школ?" - спросите вы. Ждите, скоро будут. Власти обещают. Уже тридцать лет ждёте. Ну так ещё ждите. Не могут же вам врать. Или...
LutsMan написав:Сознательно нагоняют негатива и создают такой информационный фон. А по -сути, всё просто - владелец (Богуслаев) втихаря, через офшорки, продал 85% завода китайцам. Когда китайцы пришли и уже откровенно сказали - "завод практически наш", тут всполошилось СБУ, которое тупо проглядело такую продажу (а предприятие выполняет государственные ОБОРОННЫЕ заказы - тот же Нептун и т.д.), оживился АМКУ (без его ведома такую махину продали) и т.д. Начинается большая игра. По сути, Мотор Сич сама строит в Китае (на деньги китайцев, конечно же!) ещё с 2016 года свой аналогичный завод и теперь у китайцев дилема или дальше "типа входить в собственность" этого завода, или просто перекупить всех людей и документацию, или (один из обсуждаемых вариантов!) сделать с УкрОборонПромом совместное предприятие - 25% наши и 75% китайские (теми же акциями Мотор Сичи). Короче говоря - наши "керманычи-сволочи" прогавили завод, а теперь сами не знают что с ним делать, так как раньше 90% прибыли давали продажи в Россию, а теперь - низзя, сами понимаете, поток денег сильно упал. Там куча нюансов, на самом деле, включая не желание США отдавать Китаю стратегические знания по ракетным двигателям. У Китая стратегические цели, им катастрофически не хватает технологий, а тупо покупать самолёты и вертолёты у потенциальных противников (США, Россия) они не хотят.
Насколько я знаю, китайцев изначально привлекли как прокладку для торговли с РФ (типа как с Беларусью). Какая ситуация сейчас не в курсе
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Богуслаев абиделсо, что не выбрали его в 100500 раз в Раду. Мотор-Сич, как работал с раиссей, так и работает. Просто сначала работали внаглую, напрямую, а сейчас через европейские офшорки. Бигуса хотя бы гляньте.
«Я друг униженных и бедных, Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Kudrjavuy написав:Азовмаш, "Малышева", ЮМЗ, "Турбоатом", "Топаз", Николаевский судостроительный, Токмакский, Киевский и Харьковский авиастроительные, "Большевик", "Арсенал", Сумской ХЗ, Шостка, .... - десятки "монстров" только на неоккупированной части Донбасса, ....(при чём за каждым словом уникальные изделия с мировым именем) - "броня от финов" 7 (не ту страну назвали Гондурасом)
- Интересно Кто и как ведёт Войну против Украины??? - За 5 лет ни одного 100% своего законченного изделия! - десятки безвозвратно вырезанных заводов по "0" - население, носители знаний и умений с уникальным опытом - в лучшем случае вынуждено бежать по ..."заработкам" Война? Оборонка? Государство?
Хотелось бы послушать данного персонажа-брехуна на тему "кто ведет войну" и "безвозвратно вырезанных заводов" на счет "Топаза", который был в Донецке и в 2014 году в основном вывезен в Россию. Давай, доставай свои методички
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Kudrjavuy написав:Азовмаш, "Малышева", ЮМЗ, "Турбоатом", "Топаз", Николаевский судостроительный, Токмакский, Киевский и Харьковский авиастроительные, "Большевик", "Арсенал", Сумской ХЗ, Шостка, .... - десятки "монстров" только на неоккупированной части Донбасса, ....(при чём за каждым словом уникальные изделия с мировым именем) - "броня от финов" 7 (не ту страну назвали Гондурасом)
- Интересно Кто и как ведёт Войну против Украины??? - За 5 лет ни одного 100% своего законченного изделия! - десятки безвозвратно вырезанных заводов по "0" - население, носители знаний и умений с уникальным опытом - в лучшем случае вынуждено бежать по ..."заработкам" Война? Оборонка? Государство?
Весь цивилизованный мир уже давно применяет распределенное производство. В разных частях разрабатываются или делаются узкоспециализированные вещи. А потом известные бренды собирают это все до кучи и продают под своими брендами. Все динозавры, которые не перестроились либо вымерли, либо на грани вымирания.
Простите, за бестактный вопрос - А КАКИЕ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЕЩИ для известных брендов производит украинское машиностроение/электронная или электротехническая промышленность, т.е. отрасли с наиболее высокой добавленной стоимостью производства. Я понимаю, что производить ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ - удел динозавров, но не сочтите за труд - просто перечислите.
Из такого что сразу приходит на ум из большого - первая ступень ракеты Antares. Те же Моторсич двигатели делают. Есть конторы, которые дома проектируют. Многое не разглашается по ряду причин. А высокая добавленная стоимость или низкая для работающего человека вообще плевать. Она получает свое баблишко и срать какую моржу себе положат боссы в карман или отожмет государство на всяких наищебродов. Так как и работодатель без везких причин не будет платить больше и при любой возможности будет прятать прибыль и плакаться что все плохо.
Больше всего мне понравилось вот это - видимо основная причина
Напомним, что с 1 июля 2019 года запрет на импорт российских автомобилей ввела и Украина.
Вы хотели уязвить меня, но как всегда сели в лужу. За ГАЗ не переживайте - он в прошлом году продал 60 тыс. машин, и в этом продаст столько же. Много это и ли мало? По меркам мирового автопрома - тьфу, однако это раз в 10 больше, чем произведет вся автопромышленность Украины (а вся автопромышленность РФ произведет 1,8 млн - РАЗ В 300 БОЛЬШЕ). В деньгах это будет около 3 млрд. долларов, тьфу даже по меркам российского промроизводства, которое в этом году достигнет 1,1 трлн. долларов в эквиваленте. Но этот объем - примерно 50% от всей продукции украинского машиностроения/металлообработки/электротехнической и электронной промышленности Украины за год.
Больше всего мне понравилось вот это - видимо основная причина
Напомним, что с 1 июля 2019 года запрет на импорт российских автомобилей ввела и Украина.
Вы хотели уязвить меня, но как всегда сели в лужу. За ГАЗ не переживайте - он в прошлом году продал 60 тыс. машин, и в этом продаст столько же. Много это и ли мало? По меркам мирового автопрома - тьфу, однако это раз в 10 больше, чем произведет вся автопромышленность Украины (а вся автопромышленность РФ произведет 1,8 млн - РАЗ В 300 БОЛЬШЕ). В деньгах это будет около 3 млрд. долларов, тьфу даже по меркам российского промроизводства, которое в этом году достигнет 1,1 трлн. долларов в эквиваленте. Но этот объем - примерно 50% от всей продукции украинского машиностроения/металлообработки/электротехнической и электронной промышленности Украины за год.
Та плевать на количество. Важна прибыль. Вон рашкка делает "свой" процессор. И там даже продажи есть. Берутся деньги налогоплательщиков и тратяться на всякую хрень. Им проще, они как в совке продают энергоресурсы и на полученные деньги имитируют какое-то там производство.