"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів

Додано: П'ят 16 сер, 2019 07:18

Богуслаев абиделсо, что не выбрали его в 100500 раз в Раду.

Мотор-Сич, как работал с раиссей, так и работает. Просто сначала работали внаглую, напрямую, а сейчас через европейские офшорки. Бигуса хотя бы гляньте.

«Я друг униженных и бедных,

Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.