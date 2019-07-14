"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
jr_diava88 написав:люди сами виноваты. Проголосовали за свадебного фотографа из слуги народа? получайте теперь. У вас теперь +1 выходной день, правда -20% зарплаты, которая, кстати, на мотор-сич очень низкая, 6-7 тыс грн если без переработок. А теперь ещё меньше будет. А вообще это ж какими тупыми надо было быть чтобы богуслаева идти. Он чуть ли не единственный (ну кроме мэра), кто реально что-то делал для города, то парк, то детскую площадку, то дорогу, то остановку, ну и плюс работой какой-никакой людей обеспечивал.
В чем виноваты ? Что не выбрали старого совкогого рыга, который платит гроши и даже при такой зп предприятие убыточное И да не смотря на все чел намутил не мало миллионов баксов (Журнал «Forbes» 2012-го року оцінив статки червоного директора у 319 млн доларів, 24-е місце в Україні.). Шел бы уже на покой, а не ... Такие люди за приличную суму и из могилы вылезут А вам, дурочкам, сказки и -20% от ЗП. Зы.. он кучу раз в Раде уже был не раз.. как часто он там появлялся и что полезного сделал (ну кроме как бросал своим батракам кости с барского стола, накрытого за гос счет)?
Об убытках и переходе на 4-дневную рабочую неделю было известно со 2 квартала.
Запаcные аэродромы Богуслаев готовил уже лет 5.
А сейчас конечно всё будет преподноситься как итог выигрыша "свадебного фотографа". Хотя основа проигрыша фотографу формировалась несколько последних лет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
jr_diava88 написав:люди сами виноваты. Проголосовали за свадебного фотографа из слуги народа? получайте теперь. У вас теперь +1 выходной день, правда -20% зарплаты, которая, кстати, на мотор-сич очень низкая, 6-7 тыс грн если без переработок. А теперь ещё меньше будет. А вообще это ж какими тупыми надо было быть чтобы богуслаева идти. Он чуть ли не единственный (ну кроме мэра), кто реально что-то делал для города, то парк, то детскую площадку, то дорогу, то остановку, ну и плюс работой какой-никакой людей обеспечивал.
В чем виноваты ? Что не выбрали старого совкогого рыга, который платит гроши и даже при такой зп предприятие убыточное И да не смотря на все чел намутил не мало миллионов баксов (Журнал «Forbes» 2012-го року оцінив статки червоного директора у 319 млн доларів, 24-е місце в Україні.). Шел бы уже на покой, а не ... Такие люди за приличную суму и из могилы вылезут А вам, дурочкам, сказки и -20% от ЗП. Зы.. он кучу раз в Раде уже был не раз.. как часто он там появлялся и что полезного сделал (ну кроме как бросал своим батракам кости с барского стола, накрытого за гос счет)?
+1 У нас итак 11.5 процентов полнейших дегенератов в стране, которые умудрились редчайшую антиукраинскую особь Медведчука в парламент провести. Кто эти люди и какая каша у них в головах- это загадка.
Простите, за бестактный вопрос - А КАКИЕ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЕЩИ для известных брендов производит украинское машиностроение/электронная или электротехническая промышленность, т.е. отрасли с наиболее высокой добавленной стоимостью производства. Я понимаю, что производить ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ - удел динозавров, но не сочтите за труд - просто перечислите.
Из такого что сразу приходит на ум из большого - первая ступень ракеты Antares. Те же Моторсич двигатели делают. Есть конторы, которые дома проектируют. Многое не разглашается по ряду причин. А высокая добавленная стоимость или низкая для работающего человека вообще плевать. Она получает свое баблишко и срать какую моржу себе положат боссы в карман или отожмет государство на всяких наищебродов. Так как и работодатель без везких причин не будет платить больше и при любой возможности будет прятать прибыль и плакаться что все плохо.
Вы, видимо, плохо информированы Антарес (ракета-носитель) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BB%D1%8C) Первая ступень Маршевые двигатели 2 × AJ-26 (модиф. НК-33) или РД-181 Первый из перечисленных - самарский, второй фирмы Энергия из Королева. Тягой в 400 т - ничего подобного на Украине никогда не производилось. Мотор сич делает ПОРШНЕВЫЕ двигатели для самолетов (как 85 лет назад) и вертолетные движки конструкции КБ Климова из Питера. Именно поэтому я и написал, что это ПОСЛЕДНИЙ работающий завод хай-тека. А про не разглашается - ЭТО ВООБЩЕ ЦИРК. Воюющая 6-ой год страна не наладила даже производство унитарных патронов и артвыстрелов - не владеет технологией 105-ти летней давности. Да что патроны - БЕНЗИНА СВОЕГО НЕТ! суперзнаменитый танк Оплот (батальон) строили 5 лет с циклом 18 месяцев на танк - за это время обычно строят ЭСМИНЕЦ. Про минометы Молот...лучше помолчим. Даже стволов для танков делать не получается - нет ни сталей/ни технологий/ни спецов.
Простите, за бестактный вопрос - А КАКИЕ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЕЩИ для известных брендов производит украинское машиностроение/электронная или электротехническая промышленность, т.е. отрасли с наиболее высокой добавленной стоимостью производства. Я понимаю, что производить ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ - удел динозавров, но не сочтите за труд - просто перечислите.
Из такого что сразу приходит на ум из большого - первая ступень ракеты Antares. Те же Моторсич двигатели делают. Есть конторы, которые дома проектируют. Многое не разглашается по ряду причин. А высокая добавленная стоимость или низкая для работающего человека вообще плевать. Она получает свое баблишко и срать какую моржу себе положат боссы в карман или отожмет государство на всяких наищебродов. Так как и работодатель без везких причин не будет платить больше и при любой возможности будет прятать прибыль и плакаться что все плохо.
Вы, видимо, плохо информированы Антарес (ракета-носитель) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BB%D1%8C) Первая ступень Маршевые двигатели 2 × AJ-26 (модиф. НК-33) или РД-181 Первый из перечисленных - самарский, второй фирмы Энергия из Королева. Тягой в 400 т - ничего подобного на Украине никогда не производилось. Мотор сич делает ПОРШНЕВЫЕ двигатели для самолетов (как 85 лет назад) и вертолетные движки конструкции КБ Климова из Питера. Именно поэтому я и написал, что это ПОСЛЕДНИЙ работающий завод хай-тека. А про не разглашается - ЭТО ВООБЩЕ ЦИРК. Воюющая 6-ой год страна не наладила даже производство унитарных патронов и артвыстрелов - не владеет технологией 105-ти летней давности. Да что патроны - БЕНЗИНА СВОЕГО НЕТ! суперзнаменитый танк Оплот (батальон) строили 5 лет с циклом 18 месяцев на танк - за это время обычно строят ЭСМИНЕЦ. Про минометы Молот...лучше помолчим. Даже стволов для танков делать не получается - нет ни сталей/ни технологий/ни спецов.
Наша версия https://uk.wikipedia.org/wiki/Antares Ну и английская версия https://en.wikipedia.org/wiki/Antares_(rocket) The first stage of Antares burns RP-1 (kerosene) and liquid oxygen (LOX). As Orbital had little experience with large liquid stages and LOX propellant, the first stage core was designed and is manufactured in Ukraine by Yuzhnoye SDO[16] and includes propellant tanks, pressurization tanks, valves, sensors, feed lines, tubing, wiring and other associated hardware.[24] Like the Zenit—also manufactured by Yuzhnoye—the Antares vehicle has a diameter of 3.9 m (150 in) with a matching 3.9 m payload fairing.[7] Думаю, комментарии излишни Ну да, кацпаы тоже написали, но в своем тоне Поскольку компания Orbital имела недостаточно опыта по работе с большими жидкостными ступенями и криогенными компонентами, для работы по первой ступени «Антареса» был заключён контракт с ГП КБ «Южное» (Украина), разработчиком ракет космического назначения серии «Зенит».
Востаннє редагувалось ssnet в П'ят 16 сер, 2019 13:47, всього редагувалось 1 раз.
ssnet написав:Та плевать на количество. Важна прибыль. Вон рашкка делает "свой" процессор. И там даже продажи есть. Берутся деньги налогоплательщиков и тратяться на всякую хрень. Им проще, они как в совке продают энергоресурсы и на полученные деньги имитируют какое-то там производство.
Не всегда во главе стоит прибыль. И Россия делает свой процессор не ради прибылей и захватов рынка (хотя если получится конкурентоспособный продукт, то почему бы и нет). В данном случае всё упирается в безопасность и самодостаточность армейских цифровых систем.
ssnet написав:Та плевать на количество. Важна прибыль. Вон рашкка делает "свой" процессор. И там даже продажи есть. Берутся деньги налогоплательщиков и тратяться на всякую хрень. Им проще, они как в совке продают энергоресурсы и на полученные деньги имитируют какое-то там производство.
Не всегда во главе стоит прибыль. И Россия делает свой процессор не ради прибылей и захватов рынка (хотя если получится конкурентоспособный продукт, то почему бы и нет). В данном случае всё упирается в безопасность и самодостаточность армейских цифровых систем.
Ну да.. .некоторые ходят на работу за 6 т грн , еще и считают себя кормильцем семьи
Наша версия https://uk.wikipedia.org/wiki/Antares Ну и английская версия https://en.wikipedia.org/wiki/Antares_(rocket) The first stage of Antares burns RP-1 (kerosene) and liquid oxygen (LOX). As Orbital had little experience with large liquid stages and LOX propellant, the first stage core was designed and is manufactured in Ukraine by Yuzhnoye SDO[16] and includes propellant tanks, pressurization tanks, valves, sensors, feed lines, tubing, wiring and other associated hardware.[24] Like the Zenit—also manufactured by Yuzhnoye—the Antares vehicle has a diameter of 3.9 m (150 in) with a matching 3.9 m payload fairing.[7] Думаю, комментарии излишни Ну да, кацпаы тоже написали, но в своем тоне Поскольку компания Orbital имела недостаточно опыта по работе с большими жидкостными ступенями и криогенными компонентами, для работы по первой ступени «Антареса» был заключён контракт с ГП КБ «Южное» (Украина), разработчиком ракет космического назначения серии «Зенит».
Комментарии действительно ИЗЛИШНИ - ТУТ ВЫ АБСОЛЮТНО ПРАВЫ!
the first stage core was designed and is manufactured in Ukraine by Yuzhnoye SDO and includes propellant tanks, pressurization tanks, valves, sensors, feed lines, tubing, wiring and other associated hardware
Тут перечислено все ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ оборудование к одной совершенно незначительной детальке, которая называется engine, т.е ДВИГАТЕЛЬ, без которого баки/клапаны/датчики/питательные линии любой ступени - ПРОСТО ХЛАМ. А вот ДВИГАТЕЛЬ РН тягой в 400 т, который и стоит на Антаресе (половинка 800-тонного, на котором летал комплекс Буран/Энергия) не то что Украина, НИКТО В МИРЕ сделать НЕ МОЖЕТ (возможно, двигатель подобной тяги стоял на Сатурн-5/Апполон, но повторить эту технологию США СЕЙЧАС не в состоянии - Falcon Heavy оснащен аж 30-ю+!!! 100 тонными движками, что лишь подливает масла в огонь версии о фальсификации лунных экспедиций). Я уже не говорю о том, что МОТОР Сич в сущности просто воспроизводит технический уровень предвоенной/военной поры, изготовляя ПОРШНЕВЫЕ авиадвижки мощности, сопоставимой с теми, на которых еще летали Чкалов/Громов или Кокинаки, выпускавшимися в СССР по лицензии, купленной в начале 30-х.