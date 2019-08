"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів

Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:40

Волгарь написав: Простите, за бестактный вопрос - А КАКИЕ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЕЩИ для известных брендов производит украинское машиностроение/электронная или электротехническая промышленность, т.е. отрасли с наиболее высокой добавленной стоимостью производства. Я понимаю, что производить ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ - удел динозавров, но не сочтите за труд - просто перечислите.

Из такого что сразу приходит на ум из большого - первая ступень ракеты Antares. Те же Моторсич двигатели делают. Есть конторы, которые дома проектируют. Многое не разглашается по ряду причин . А высокая добавленная стоимость или низкая для работающего человека вообще плевать. Она получает свое баблишко и срать какую моржу себе положат боссы в карман или отожмет государство на всяких наищебродов. Так как и работодатель без везких причин не будет платить больше и при любой возможности будет прятать прибыль и плакаться что все плохо.

Вы, видимо, плохо информированы

Антарес (ракета-носитель)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BB%D1%8C )

Первая ступень

Маршевые двигатели 2 × AJ-26 (модиф. НК-33) или РД-181

Вы, видимо, плохо информированы

Антарес (ракета-носитель)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BB%D1%8C )

Первая ступень

Маршевые двигатели 2 × AJ-26 (модиф. НК-33) или РД-181

Первый из перечисленных - самарский, второй фирмы Энергия из Королева. Тягой в 400 т - ничего подобного на Украине никогда не производилось. Мотор сич делает ПОРШНЕВЫЕ двигатели для самолетов (как 85 лет назад) и вертолетные движки конструкции КБ Климова из Питера. Именно поэтому я и написал, что это ПОСЛЕДНИЙ работающий завод хай-тека. А про не разглашается - ЭТО ВООБЩЕ ЦИРК. Воюющая 6-ой год страна не наладила даже производство унитарных патронов и артвыстрелов - не владеет технологией 105-ти летней давности. Да что патроны - БЕНЗИНА СВОЕГО НЕТ! суперзнаменитый танк Оплот (батальон) строили 5 лет с циклом 18 месяцев на танк - за это время обычно строят ЭСМИНЕЦ. Про минометы Молот...лучше помолчим. Даже стволов для танков делать не получается - нет ни сталей/ни технологий/ни спецов.

Наша версияНу и английская версияThe first stage of Antares burns RP-1 (kerosene) and liquid oxygen (LOX). As Orbital had little experience with large liquid stages and LOX propellant, the first stage core was designed and is manufactured in Ukraine by Yuzhnoye SDO[16] and includes propellant tanks, pressurization tanks, valves, sensors, feed lines, tubing, wiring and other associated hardware.[24] Like the Zenit—also manufactured by Yuzhnoye—the Antares vehicle has a diameter of 3.9 m (150 in) with a matching 3.9 m payload fairing.[7]Думаю, комментарии излишниНу да, кацпаы тоже написали, но в своем тонеПоскольку компания Orbital имела недостаточно опыта по работе с большими жидкостными ступенями и криогенными компонентами, для работы по первой ступени «Антареса» был заключён контракт с ГП КБ «Южное» (Украина), разработчиком ракет космического назначения серии «Зенит».