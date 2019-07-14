"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів

Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:35

Простите, за бестактный вопрос - А КАКИЕ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЕЩИ для известных брендов производит украинское машиностроение/электронная или электротехническая промышленность, т.е. отрасли с наиболее высокой добавленной стоимостью производства. Я понимаю, что производить ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ - удел динозавров, но не сочтите за труд - просто перечислите.

Из такого что сразу приходит на ум из большого - первая ступень ракеты Antares. Те же Моторсич двигатели делают. Есть конторы, которые дома проектируют. Многое не разглашается по ряду причин . А высокая добавленная стоимость или низкая для работающего человека вообще плевать. Она получает свое баблишко и срать какую моржу себе положат боссы в карман или отожмет государство на всяких наищебродов. Так как и работодатель без везких причин не будет платить больше и при любой возможности будет прятать прибыль и плакаться что все плохо.

Антарес (ракета-носитель)

Маршевые двигатели 2 × AJ-26 (модиф. НК-33) или РД-181

не разглашается

Вы, видимо, плохо информированыПервая ступеньПервый из перечисленных - самарский, второй фирмы Энергия из Королева. Тягой в 400 т - ничего подобного на Украине никогда не производилось. Мотор сич делает ПОРШНЕВЫЕ двигатели для самолетов (как 85 лет назад) и вертолетные движки конструкции КБ Климова из Питера. Именно поэтому я и написал, что это ПОСЛЕДНИЙ работающий завод хай-тека. А про- ЭТО ВООБЩЕ ЦИРК. Воюющая 6-ой год страна не наладила даже производство унитарных патронов и артвыстрелов - не владеет технологией 105-ти летней давности. Да что патроны - БЕНЗИНА СВОЕГО НЕТ! суперзнаменитый танк Оплот (батальон) строили 5 лет с циклом 18 месяцев на танк - за это время обычно строят ЭСМИНЕЦ. Про минометы Молот...лучше помолчим. Даже стволов для танков делать не получается - нет ни сталей/ни технологий/ни спецов.