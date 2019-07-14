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"Мотор Січ" скорочує
робочий тиждень до 4 днів

"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів
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  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:14

Re:

  Волгарь написав:А вот ДВИГАТЕЛЬ РН тягой в 400 т, который и стоит на Антаресе (половинка 800-тонного, на котором летал комплекс Буран/Энергия) не то что Украина, НИКТО В МИРЕ сделать НЕ МОЖЕТ
На россии теперь есть полный комплект:
царь-пушка которая никогда не выстрелит
царь-колокол который никогда не зазвонит
царь-двигатель который никогда не полетит :lol:
Привет Ангаре!
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:23

  ssnet написав:
  Волгарь написав:
Наша версия
https://uk.wikipedia.org/wiki/Antares
Ну и английская версия
https://en.wikipedia.org/wiki/Antares_(rocket)
The first stage of Antares burns RP-1 (kerosene) and liquid oxygen (LOX). As Orbital had little experience with large liquid stages and LOX propellant, the first stage core was designed and is manufactured in Ukraine by Yuzhnoye SDO[16] and includes propellant tanks, pressurization tanks, valves, sensors, feed lines, tubing, wiring and other associated hardware.[24] Like the Zenit—also manufactured by Yuzhnoye—the Antares vehicle has a diameter of 3.9 m (150 in) with a matching 3.9 m payload fairing.[7]
Думаю, комментарии излишни
Ну да, кацпаы тоже написали, но в своем тоне Поскольку компания Orbital имела недостаточно опыта по работе с большими жидкостными ступенями и криогенными компонентами, для работы по первой ступени «Антареса» был заключён контракт с ГП КБ «Южное» (Украина), разработчиком ракет космического назначения серии «Зенит».

Комментарии действительно ИЗЛИШНИ - ТУТ ВЫ АБСОЛЮТНО ПРАВЫ!
the first stage core was designed and is manufactured in Ukraine by Yuzhnoye SDO and includes propellant tanks, pressurization tanks, valves, sensors, feed lines, tubing, wiring and other associated hardware

Тут перечислено все ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ оборудование к одной совершенно незначительной детальке, которая называется engine, т.е ДВИГАТЕЛЬ, без которого баки/клапаны/датчики/питательные линии любой ступени - ПРОСТО ХЛАМ. А вот ДВИГАТЕЛЬ РН тягой в 400 т, который и стоит на Антаресе (половинка 800-тонного, на котором летал комплекс Буран/Энергия) не то что Украина, НИКТО В МИРЕ сделать НЕ МОЖЕТ (возможно, двигатель подобной тяги стоял на Сатурн-5/Апполон, но повторить эту технологию США СЕЙЧАС не в состоянии - Falcon Heavy оснащен аж 30-ю+!!! 100 тонными движками, что лишь подливает масла в огонь версии о фальсификации лунных экспедиций).
Я уже не говорю о том, что МОТОР Сич в сущности просто воспроизводит технический уровень предвоенной/военной поры, изготовляя ПОРШНЕВЫЕ авиадвижки мощности, сопоставимой с теми, на которых еще летали Чкалов/Громов или Кокинаки, выпускавшимися в СССР по лицензии, купленной в начале 30-х.

Во времена лунных экспедиций вопрос денег не стоял. Задача у Falcon совершенно другая - сделать полет максимально дешевым.
МОТОР Сич и не стремится что-то менять, как и другие конторы престарелых совков :mrgreen: .

Очень может быть, хотя существует печальный опыт РН Н-1, погубившим советскую лунную программу - именно чрезмерное количество двигнателей не позволило согласовать их одновременную точную работу. Беда в том, что надежность многокомпонентного изделия линейно зависит от надежности каждого из компонентов. Иначе говоря 4 двигателя с надежностью в 0,99 имеют общую надежность 0,96, а 30 двигателей с такой же надежностью при одновременной работе всего 0,74. Это азбучные истины, и 30 двигателей используются ПО ОДНОЙ ПРОСТОЙ ПРИЧИНЕ - создать собственный ЖРД мощностью выше 200 т США пока не в состоянии.
Но в сущности, к теме дискуссии это не имеет никакого отношения. Поэтому Я повторяю свой вопрос
КАКИЕ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЕЩИ для известных брендов производит украинское машиностроение/электронная или электротехническая промышленность?
Ответ в стиле НЕ ПРИШЛО ВРЕМЯ ИХ НАЗВАТЬ не принимается.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:30

  Подолянин написав:]На россии теперь есть полный комплект:



Заводов которые выпускают вертолетные двигатели.
Почти полностью заменили продукцию Мотор-Сич.
Не от того ли сейчас в Запорожье на 4-хдневку перешли?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:38

  Shram написав:
  Подолянин написав:]На россии теперь есть полный комплект:



Заводов которые выпускают вертолетные двигатели.
Почти полностью заменили продукцию Мотор-Сич.
Не от того ли сейчас в Запорожье на 4-хдневку перешли?

Ну, что Вы как маленький, право слов? Сказано же - ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО ВРЕМЯ ОБ ЭТОМ ГОВОРИТЬ! А вот когда придет....
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:41

Как оказалось двигатели мотор Сич кроме россии и не нужны никому в Украине или на западе.
Потеряют то что еще осталось от прошлых поколений и все.
blueiceua
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  #<1234
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