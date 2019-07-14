Волгарь написав:



https://uk.wikipedia.org/wiki/Antares

Ну и английская версия

https://en.wikipedia.org/wiki/Antares_(rocket )

The first stage of Antares burns RP-1 (kerosene) and liquid oxygen (LOX). As Orbital had little experience with large liquid stages and LOX propellant, the first stage core was designed and is manufactured in Ukraine by Yuzhnoye SDO[16] and includes propellant tanks, pressurization tanks, valves, sensors, feed lines, tubing, wiring and other associated hardware.[24] Like the Zenit—also manufactured by Yuzhnoye—the Antares vehicle has a diameter of 3.9 m (150 in) with a matching 3.9 m payload fairing.[7]

Думаю, комментарии излишни

Ну да, кацпаы тоже написали, но в своем тоне Поскольку компания Orbital имела недостаточно опыта по работе с большими жидкостными ступенями и криогенными компонентами, для работы по первой ступени «Антареса» был заключён контракт с ГП КБ «Южное» (Украина), разработчиком ракет космического назначения серии «Зенит». Наша версияНу и английская версияThe first stage of Antares burns RP-1 (kerosene) and liquid oxygen (LOX). As Orbital had little experience with large liquid stages and LOX propellant, the first stage core was designed and is manufactured in Ukraine by Yuzhnoye SDO[16] and includes propellant tanks, pressurization tanks, valves, sensors, feed lines, tubing, wiring and other associated hardware.[24] Like the Zenit—also manufactured by Yuzhnoye—the Antares vehicle has a diameter of 3.9 m (150 in) with a matching 3.9 m payload fairing.[7]Ну да, кацпаы тоже написали, но в своем тоне Поскольку компания Orbital имела недостаточно опыта по работе с большими жидкостными ступенями и криогенными компонентами, для работы по первой ступени «Антареса» был заключён контракт с ГП КБ «Южное» (Украина), разработчиком ракет космического назначения серии «Зенит».

the first stage core was designed and is manufactured in Ukraine by Yuzhnoye SDO and includes propellant tanks, pressurization tanks, valves, sensors, feed lines, tubing, wiring and other associated hardware

engine

Комментарии действительно ИЗЛИШНИ - ТУТ ВЫ АБСОЛЮТНО ПРАВЫ!Тут перечислено все ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ оборудование к одной совершенно незначительной детальке, которая называется, т.е ДВИГАТЕЛЬ, без которого баки/клапаны/датчики/питательные линии любой ступени - ПРОСТО ХЛАМ. А вот ДВИГАТЕЛЬ РН тягой в 400 т, который и стоит на Антаресе (половинка 800-тонного, на котором летал комплекс Буран/Энергия) не то что Украина, НИКТО В МИРЕ сделать НЕ МОЖЕТ (возможно, двигатель подобной тяги стоял на Сатурн-5/Апполон, но повторить эту технологию США СЕЙЧАС не в состоянии - Falcon Heavy оснащен аж 30-ю+!!! 100 тонными движками, что лишь подливает масла в огонь версии о фальсификации лунных экспедиций).Я уже не говорю о том, что МОТОР Сич в сущности просто воспроизводит технический уровень предвоенной/военной поры, изготовляя ПОРШНЕВЫЕ авиадвижки мощности, сопоставимой с теми, на которых еще летали Чкалов/Громов или Кокинаки, выпускавшимися в СССР по лицензии, купленной в начале 30-х.