Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:54

Затронута тема, но Выводы ни кто не сделал!

1. Приватизация криминалом.

2. Отсутствие политики Государства - по развитию Государства.

3. "Чёрный криминал" во власти.

4. Полное отсутствие стратегии Государства по развитию перспективный направлений!

5. Открытая торговля интересами Украины, как Государства, за "долю малую"



Полное отсутствие контроля за результатами "развития", "успешными собственниками" стратегических предприятий. (ФГИУ)

Насильственный загон Украины в три "Дэ". И вина здесь далеко не Богуслаева - а как раз тех, кто "вертолёты" заказывал там, где больше откат давали. Причём это далеко не сегодня началось и далеко не единичный случай.

Враг - батеньки, где?

Кто обескровил(обесденежил) экономику?

Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 16 сер, 2019 18:10, всього редагувалось 1 раз.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.