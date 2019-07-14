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Наша версия https://uk.wikipedia.org/wiki/Antares Ну и английская версия https://en.wikipedia.org/wiki/Antares_(rocket) The first stage of Antares burns RP-1 (kerosene) and liquid oxygen (LOX). As Orbital had little experience with large liquid stages and LOX propellant, the first stage core was designed and is manufactured in Ukraine by Yuzhnoye SDO[16] and includes propellant tanks, pressurization tanks, valves, sensors, feed lines, tubing, wiring and other associated hardware.[24] Like the Zenit—also manufactured by Yuzhnoye—the Antares vehicle has a diameter of 3.9 m (150 in) with a matching 3.9 m payload fairing.[7] Думаю, комментарии излишни Ну да, кацпаы тоже написали, но в своем тоне Поскольку компания Orbital имела недостаточно опыта по работе с большими жидкостными ступенями и криогенными компонентами, для работы по первой ступени «Антареса» был заключён контракт с ГП КБ «Южное» (Украина), разработчиком ракет космического назначения серии «Зенит».
Комментарии действительно ИЗЛИШНИ - ТУТ ВЫ АБСОЛЮТНО ПРАВЫ!
the first stage core was designed and is manufactured in Ukraine by Yuzhnoye SDO and includes propellant tanks, pressurization tanks, valves, sensors, feed lines, tubing, wiring and other associated hardware
Тут перечислено все ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ оборудование к одной совершенно незначительной детальке, которая называется engine, т.е ДВИГАТЕЛЬ, без которого баки/клапаны/датчики/питательные линии любой ступени - ПРОСТО ХЛАМ. А вот ДВИГАТЕЛЬ РН тягой в 400 т, который и стоит на Антаресе (половинка 800-тонного, на котором летал комплекс Буран/Энергия) не то что Украина, НИКТО В МИРЕ сделать НЕ МОЖЕТ (возможно, двигатель подобной тяги стоял на Сатурн-5/Апполон, но повторить эту технологию США СЕЙЧАС не в состоянии - Falcon Heavy оснащен аж 30-ю+!!! 100 тонными движками, что лишь подливает масла в огонь версии о фальсификации лунных экспедиций). Я уже не говорю о том, что МОТОР Сич в сущности просто воспроизводит технический уровень предвоенной/военной поры, изготовляя ПОРШНЕВЫЕ авиадвижки мощности, сопоставимой с теми, на которых еще летали Чкалов/Громов или Кокинаки, выпускавшимися в СССР по лицензии, купленной в начале 30-х.
Во времена лунных экспедиций вопрос денег не стоял. Задача у Falcon совершенно другая - сделать полет максимально дешевым. МОТОР Сич и не стремится что-то менять, как и другие конторы престарелых совков .
Очень может быть, хотя существует печальный опыт РН Н-1, погубившим советскую лунную программу - именно чрезмерное количество двигнателей не позволило согласовать их одновременную точную работу. Беда в том, что надежность многокомпонентного изделия линейно зависит от надежности каждого из компонентов. Иначе говоря 4 двигателя с надежностью в 0,99 имеют общую надежность 0,96, а 30 двигателей с такой же надежностью при одновременной работе всего 0,74. Это азбучные истины, и 30 двигателей используются ПО ОДНОЙ ПРОСТОЙ ПРИЧИНЕ - создать собственный ЖРД мощностью выше 200 т США пока не в состоянии. Но в сущности, к теме дискуссии это не имеет никакого отношения. Поэтому Я повторяю свой вопрос КАКИЕ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЕЩИ для известных брендов производит украинское машиностроение/электронная или электротехническая промышленность? Ответ в стиле НЕ ПРИШЛО ВРЕМЯ ИХ НАЗВАТЬ не принимается.
Волгарь написав:Тут перечислено все ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ оборудование к одной совершенно незначительной детальке, которая называется engine, т.е ДВИГАТЕЛЬ, без которого баки/клапаны/датчики/питательные линии любой ступени - ПРОСТО ХЛАМ. А вот ДВИГАТЕЛЬ РН тягой в 400 т, который и стоит на Антаресе (половинка 800-тонного, на котором летал комплекс Буран/Энергия) не то что Украина, НИКТО В МИРЕ сделать НЕ МОЖЕТ (возможно, двигатель подобной тяги стоял на Сатурн-5/Апполон, но повторить эту технологию США СЕЙЧАС не в состоянии - Falcon Heavy оснащен аж 30-ю+!!! 100 тонными движками, что лишь подливает масла в огонь версии о фальсификации лунных экспедиций). Я уже не говорю о том, что МОТОР Сич в сущности просто воспроизводит технический уровень предвоенной/военной поры, изготовляя ПОРШНЕВЫЕ авиадвижки мощности, сопоставимой с теми, на которых еще летали Чкалов/Громов или Кокинаки, выпускавшимися в СССР по лицензии, купленной в начале 30-х.
Ну шоб москаль та й не прибрехав - такого ще не було...
Тяга в 400т це 2 двигуни РД-193 з тягою в 2,085 kN згідно з https://en.wikipedia.org/wiki/RD-193 А у американського RS-68 наприклад в 1,5 рази більше А у іншого американського двигуна "Space Shuttle Solid Rocket Boosters" тяга вже в 6.5 раз більша за москальський двигун який "НИКТО В МИРЕ сделать НЕ МОЖЕТ"
А ще на фінальному етапі розробка двигуна потужністю в 8 разів більшою за нєімєюсчійаналахаф
То ж насипай ще сюди ваших вєлічайшіх в мірє поб'єд
Затронута тема, но Выводы ни кто не сделал! 1. Приватизация криминалом. 2. Отсутствие политики Государства - по развитию Государства. 3. "Чёрный криминал" во власти. 4. Полное отсутствие стратегии Государства по развитию перспективный направлений! 5. Открытая торговля интересами Украины, как Государства, за "долю малую"
Полное отсутствие контроля за результатами "развития", "успешными собственниками" стратегических предприятий. (ФГИУ) Насильственный загон Украины в три "Дэ". И вина здесь далеко не Богуслаева - а как раз тех, кто "вертолёты" заказывал там, где больше откат давали. Причём это далеко не сегодня началось и далеко не единичный случай. Враг - батеньки, где? Кто обескровил(обесденежил) экономику?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 16 сер, 2019 18:10, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ssnet написав:Ну да.. .некоторые ходят на работу за 6 т грн , еще и считают себя кормильцем семьи
На 100% согласен! Только есть малллленький нюанс: 1. Высококвалифицированный специалист - только бежать с Украины. - Его нагло и в лицо "кидают"
2. Высокоспециализированный работник - только бежать с Украины. - Его нагло кидают! - Вон углекопы уже стали профессиональные "с протянутой каской" - говорят "Хоть работай, хочь сачкуй - всё равно получишь ..."
3. "Продавец кваса" - ему и здесь хорошо! При чём эта категория на форуме составляет 90% - Ему выгодно продать, продать всё, за что могут заплатить деньги (страну - так страну. Торговать Родиной - говорят самое прибыльное дело.)
4. Вор и мусор - они ничего другого не умеют, и "дорабатывают" - поборами.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ssnet написав:Та плевать на количество. Важна прибыль. Вон рашкка делает "свой" процессор. И там даже продажи есть. Берутся деньги налогоплательщиков и тратяться на всякую хрень. Им проще, они как в совке продают энергоресурсы и на полученные деньги имитируют какое-то там производство.
Не всегда во главе стоит прибыль. И Россия делает свой процессор не ради прибылей и захватов рынка (хотя если получится конкурентоспособный продукт, то почему бы и нет).
И как получилось?
И кстати, что за последнее время у рашки получилось конкурентноспособное, кроме армии интернет-троллей?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
LutsMan написав:Сознательно нагоняют негатива и создают такой информационный фон. А по -сути, всё просто - владелец (Богуслаев) втихаря, через офшорки, продал 85% завода китайцам. Когда китайцы пришли и уже откровенно сказали - "завод практически наш", тут всполошилось СБУ, которое тупо проглядело такую продажу (а предприятие выполняет государственные ОБОРОННЫЕ заказы - тот же Нептун и т.д.), оживился АМКУ (без его ведома такую махину продали) и т.д. Начинается большая игра. По сути, Мотор Сич сама строит в Китае (на деньги китайцев, конечно же!) ещё с 2016 года свой аналогичный завод и теперь у китайцев дилема или дальше "типа входить в собственность" этого завода, или просто перекупить всех людей и документацию, или (один из обсуждаемых вариантов!) сделать с УкрОборонПромом совместное предприятие - 25% наши и 75% китайские (теми же акциями Мотор Сичи). Короче говоря - наши "керманычи-сволочи" прогавили завод, а теперь сами не знают что с ним делать, так как раньше 90% прибыли давали продажи в Россию, а теперь - низзя, сами понимаете, поток денег сильно упал. Там куча нюансов, на самом деле, включая не желание США отдавать Китаю стратегические знания по ракетным двигателям. У Китая стратегические цели, им катастрофически не хватает технологий, а тупо покупать самолёты и вертолёты у потенциальных противников (США, Россия) они не хотят.
И всё же подход в Украине более системный к уничтожению самой возможности иметь Промышленность. Или правильно будет сказать Система чёрного криминала во власти - по определению не понимает, что такое тяжкий ежедневный труд, что такое "производство" - для них, это источник средств и материал для торговли. В пример:
Рабы создающие - это ни что более, как "планктон", не имеющий по определению ни каких Прав человека.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.