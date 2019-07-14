RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Мотор Січ" скорочує
робочий тиждень до 4 днів

"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 08:21

  Shram написав:
  Sommer написав:
  Shram написав:
Не всегда во главе стоит прибыль.
И Россия делает свой процессор не ради прибылей и захватов рынка (хотя если получится конкурентоспособный продукт, то почему бы и нет).


И как получилось? :mrgreen:

И кстати, что за последнее время у рашки получилось конкурентноспособное, кроме армии интернет-троллей?


Представьте получается.
Турки вон четыре комплекса С-400 купили.
Знаете за сколько?
2,5 млрд баксов.
Столько примерно дает весь экспорт пшеницы из Украины за год.
4 установки ПВО.
Вот что значит высокотехнологичный продукт.

А ещё есть самолеты, вертолеты, танки, другая бронетехника, атомная отрасль, подводные лодки и так далее.

Странно, почему тогда люди живут в дремучей опе в раше, если все так хорошо?! Хотя вопрос риторический.
SMOKE
 
Повідомлень: 4018
З нами з: 06.02.09
Подякував: 779 раз.
Подякували: 1639 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 11:28

А вот мне интересно другое.
Почему на форуме любой разговор о проблемах Украины сводится к спору о том, лучше в "рашке" или хуже?
Неужели украинских форумчан больше волнуют проблемы России? :shock:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13815
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4232 раз.
Подякували: 3910 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Мотор Січ" заявила про чистий збиток в 425,7 млн грн за...
R2 » Сер 31 лип, 2019 11:10
2 119
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 лип, 2019 14:33
Волгарь
Стало відомо, скільки днів українці відпочиватимуть у серпні
R2 » Нед 28 лип, 2019 07:17
5 235
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лип, 2019 09:12
jenyamandrenko5
За тиждень ціни на бензин знизились на 2 грн -...
R2 » Нед 14 лип, 2019 18:58
2 155
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2019 14:17
Laven

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74842)
17.08.2019 12:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.