"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Shram написав: Не всегда во главе стоит прибыль. И Россия делает свой процессор не ради прибылей и захватов рынка (хотя если получится конкурентоспособный продукт, то почему бы и нет).
И как получилось?
И кстати, что за последнее время у рашки получилось конкурентноспособное, кроме армии интернет-троллей?
Представьте получается. Турки вон четыре комплекса С-400 купили. Знаете за сколько? 2,5 млрд баксов. Столько примерно дает весь экспорт пшеницы из Украины за год. 4 установки ПВО. Вот что значит высокотехнологичный продукт.
А ещё есть самолеты, вертолеты, танки, другая бронетехника, атомная отрасль, подводные лодки и так далее.
Странно, почему тогда люди живут в дремучей опе в раше, если все так хорошо?! Хотя вопрос риторический.