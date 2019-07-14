"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів

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Shram написав: Не всегда во главе стоит прибыль. И Россия делает свой процессор не ради прибылей и захватов рынка (хотя если получится конкурентоспособный продукт, то почему бы и нет).
И как получилось?
И кстати, что за последнее время у рашки получилось конкурентноспособное, кроме армии интернет-троллей?
Представьте получается. Турки вон четыре комплекса С-400 купили. Знаете за сколько? 2,5 млрд баксов. Столько примерно дает весь экспорт пшеницы из Украины за год. 4 установки ПВО. Вот что значит высокотехнологичный продукт.
А ещё есть самолеты, вертолеты, танки, другая бронетехника, атомная отрасль, подводные лодки и так далее.
Странно, почему тогда люди живут в дремучей опе в раше, если все так хорошо?! Хотя вопрос риторический.
ЛАД написав:А вот мне интересно другое. Почему на форуме любой разговор о проблемах Украины сводится к спору о том, лучше в "рашке" или хуже? Неужели украинских форумчан больше волнуют проблемы России?
Большое количество представителей РФ. Их патологическое невосприятие факта, что "Украина - не Россия" Единые технологические базы, нормы, технологии(были). Очень большие родственные связи - не менее половины славянского населения имеют украинские корни. "Язык" - в Украине по факту носителей "русского языка" на порядок больше чем в РФ, но здесь это(фактически) лишь часть української мови Особенность менталитета(изменённая) - заставляющая выживать в Орде.(это особенность бросается сразу - именно аналогичная казахам)
Но в Украине, как и в каждой республике бывшего СССР - насильная деиндустриализация, де*** населения под предлогом национальных требований - сокращение образования, научных учреждений, разработок..., насильное навязывание управления институтами Государственной власти криминалом, заточенным на хозяина из-вне.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.