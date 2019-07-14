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"Мотор Січ" скорочує
робочий тиждень до 4 днів

"Мотор Січ" скорочує робочий тиждень до 4 днів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 20:55

Странно почему пропал мой пост, в кот. я удивлялся, почему у нас обсуждение любого вопроса сводится к ситуации в "рашке".
Неужели украинских форумчан больше волнует и интересует положение дел в РФ, чем в Украине?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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